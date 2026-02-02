Toyota lanza la gama renovada del Yaris 2026, con una reducción de precio de 400 euros

Toyota Yaris, edición 2026 - TOYOTA

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Toyota lanza para este año 2026 una gama renovada del Toyota Yaris, cuyos pedidos ya están abiertos, y que incorpora un nuevo acabado y una nueva oferta electrificada con la motorización Hybrid 120, todo disponible por un precio de 21.500 euros, lo que supone una reducción del precio de este popular modelo de 400 euros.

En concreto, entre las novedades figura la reducción del precio del acabado de acceso a la gama, el Active. A su vez, se introduce el nuevo acabado Trendy, que amplía las opciones de estilo del modelo para la conducción urbana, y el acabado Style se renueva con nuevos equipamientos y la incorporación de la motorización Hybrid 130, que supone un paso adelante en prestaciones y experiencia de conducción.

La gama del Toyota Yaris 2026 sigue adoptando un planteamiento "híbrido dual", ya sea con 'Hybrid 120' o con 'Hybrid 130'. El acabado Trendy ofrece entre sus principales equipamientos de serie llantas de aleación de 17", faros delanteros LED con AHB, faros antiniebla LED, cristales traseros oscurecidos, sensores de aparcamiento delanteros y traseros con frenado automático, cargador inalámbrico para smartphone, cuadro de instrumentos digital de 7" y sistema de iluminación de entrada LED.

El acabado Style incorpora la motorización Hybrid 130, anteriormente exclusiva de los acabados GR Sport, aumentando la potencia de 116 CV a 130 CV. "Esta motorización ofrece un equilibrio perfecto entre prestaciones y eficiencia, proporcionando una conducción más ágil y una respuesta más inmediata sin comprometer el consumo del Toyota Yaris", subraya la firma.

En cuanto a diseño y equipamiento, el acabado Style equipa adicionalmente con respecto al acabado Trendy, detector de Ángulo Muerto (BSM), Asistente de Salida Segura (SEA) y asientos delanteros y volante calefactables, así como tapicería mixta de tela y cuero sintético. Por su parte, Style Plus, que también se actualiza con la motorización Hybrid 130, equipa techo panorámico, Toyota Smart Connect+ de 10,5" y Head-up Display de 10".

Todos los acabados incluyen ahora de serie retrovisores exteriores plegables eléctricamente. Además, la gama incorpora el nuevo color Gris Celestita, que sustituye al Gris Grafito.