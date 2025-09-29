Toyota y Nissan, las únicas marcas japonesas que aumentan su producción mundial en agosto

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los fabricantes japoneses Toyota y Nissan han aumentado su volumen de producción en el mes de agosto, en contraposición con los datos negativos de Mazda, Honda, Mitsubishi, Subaru y Suzuki, según los datos publicados por las compañías niponas y recogidos por Europa Press.

El mes pasado Toyota produjo 744.176 unidades, un 4,9% más que en agosto de 2024. Este dato permite a la compañía japonesa encadenar su octavo mes de crecimiento de la producción, con un notable aumento de la fabricación de vehículos en su mercado doméstico. En el sumatorio de 2025, el desarrollo de vehículos supera los 6,5 millones de ejemplares, un 5,6% más.

De su lado, Nissan ha abandonado las cifras negativas y ha logrado elevar su producción un ligero 0,8% interanual en agosto, hasta alcanzar 237.941 unidades. Aunque la producción fuera de Japón ha crecido un 4,9%, esta cifra se ha visto compensada por la caída del 18,2% interanual en territorio nipón.

En el acumulado del año, sin embargo, Nissan acumula una caída de la producción del 6,9%, con sendas caídas en el mercado doméstico y en el resto de mercados (-11,7% y -5,8%, respectivamente).

Subaru, una de las firmas que venía registrando aumentos de la producción hasta la primera mitad del año, ha sumado un segundo mes consecutivo de caídas en el desarrollo de vehículos, con una caída en agosto del 12,5% interanual (60.642 unidades). El mayor retroceso de la producción ha sido en el mercado doméstico, con una caída superior al 22%.

Hasta agosto, la producción de Subaru ha aumentado un 0,6%, superando las 605.000 unidades, con una contracción interanual en este caso del 7,9% en su producción fuera de Japón.

Honda también ha registrado una caída de dos dígitos en su producción de agosto (-13%), quedándose en las 267.005 unidades desarrolladas. En los ocho primeros meses del año, la caída es ya del 8,3%, superando ligeramente los 2,28 millones de vehículos.

La caída de Mitsubishi en agosto es del 10,9%, hasta 59.971 unidades. Para los ochos primeros meses, las cifras también son negativas, con un retroceso en la producción del 7,2% (haya 576.359 vehículos desarrollados).

De su lado, Suzuki ha registrado su séptimo mes consecutivo de caída de la producción, con un retroceso interanual en agosto del 5,2%, hasta 241.749 unidades. Hasta agosto, Suzuki ha desarrollado más de 2,18 millones de vehículos, un 1,8% menos.

Finalmente, Mazda ha producido 84.754 unidades en el octavo mes del año, un 1,7% menos en términos interanuales, pese al aumento del 4,3% de la producción en Japón. En el sumatorio del año, Mazda ha lleado a 745.175 vehículos desarrollados, un 5,7% más.