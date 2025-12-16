Toyota renueva el C-HR Plug-in Hybrid con su nuevo acabado Spirit, disponible desde 38.250 euros - TOYOTA

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Toyota prepara para 2026 el desembarco completo de su gama del modelo C-HR, cuya versión Plug-in Hybrid ha llegado recientemente a las carreteras españolas, con la admisión de pedidos desde el pasado octubre, disponible desde 38.250 euros (35.000 euros en la versión de acceso Advance).

Con una potencia de motor de 223 CV y una autonomía eléctrica de 66 kilómetros, el Toyota C-HR Plug-in Hybrid presenta un estilo dinámico a la par que robusto que lo convierte en un modelo versátil para ciudad y para grandes distancias.

Toyota C-HR Plug-in Hybrid emplea una combinación de innovaciones mecánicas y de software para alcanzar una alta autonomía eléctrica. Si se utiliza exclusivamente en ciudad o áreas urbanas, consigue una autonomía eléctrica equivalente de hasta 100 km, dependiendo de las especificaciones del vehículo. La autonomía combinada se eleva en esta edición por encima de los 600 kilómetros.

Cuando la batería se agota en trayectos largos, Toyota C-HR Plug-in Hybrid pasa automáticamente al modo híbrido, propulsándose gracias a la eficiente tecnología Hybrid de quinta generación de Toyota. Así, Toyota C-HR Plug-in Hybrid cuenta con un motor eléctrico de 163 CV DIN (120 kW) en el eje delantero, una batería de iones de litio de 13,6 kWh de capacidad bruta, y un motor de combustión de 2.0 litros con 152 CV DIN (112 kW).

El modelo de Toyota con la nueva propulsión se ha renovado con nuevos acabados y equipamientos mejorados, además de una paleta de colores más amplia. Así, la firma nipona también ha comenzado a ofrecer el acabado Spirit, que llegó a finales de enero de 2025 a la versión Hybrid del Toyota C-HR, a la gama híbrida enchufable.

En este acabado destaca el exterior, con color de carrocería bi-tono, con nuevos tonos como el rojo persa o amarillo Napolés, solo disponibles en esta opción. Este acabado cuenta con una amplia dotación de equipamiento de serie, entre la que destaca los faros 'PrismaLED', el portón trasero con apertura y cierre motorizados, la llave digital 'Smart Digital Key' y la luz ambiental interior inteligente y personalizable.

A la presentación exterior del nuevo C-HR Spirit le acompañan las llantas de aleación de 19 pulgadas y embellecedores laterales que mejoran el diseño. Asimismo, incluye la opción de un techo panorámico de confort término 'Toyota Skyview'.

En su conjunto, el C-HR Plug-in Hybrid alcanza los 1,56 m de alto y los 4,36 m de largo, lo que le permite llegar a una capacidad de maletero de hasta 310 litros.

INTERIOR CON PUNTOS FUERTES

En el interior, el modelo cuenta entre sus puntos fuertes con asientos delanteros calefactables, con ajustes eléctricos en el caso del asiento del conductor, luz ambiental "inteligente y personalizable" y tanto un reposabrazos central como un volante en cuero sintético.

A bordo, el interior muestra una mayor calidad, gracias a los asientos delanteros 'Sport' calefactables, en los que los del conductor disponen de ajustes eléctricos tapizados en tela negra, ante y cuero ecológico con pespuntes en azul.

La pantalla de 31,2 cm permite contar con el sistema 'Toyota Smart Connect+', con conexión Apple CarPlay y Android Auto sin cable y con servicios como asistente virtual con lenguaje natural y contextual o información del estado del vehículo en su conjunto.

En cuanto a los sistemas de seguridad, el C-HR destaca por incluir un sistema de aviso acústico y toda la gama de asistencia de Toyota, como el Control inteligente de luces de carretera (AHB), la Alerta visual posterior anti-colisión (ARFHL) o actualizaciones remotas del sistema con correcciones y mejoras (OTA).