Toyota simplifica su gama Professional para 2027 y amplía el equipamiento de Proace y Proace City - TOYOTA

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toyota España ha reorganizado su gama de vehículos comerciales Toyota Professional de cara a 2027 con el objetivo de reducir el número de configuraciones y facilitar la elección de los clientes, al tiempo que ha incorporado mejoras de equipamiento en los modelos Proace, Proace Verso, Proace City y Proace City Verso.

La nueva estructura concentra la oferta en cuatro modelos y simplifica sus denominaciones y combinaciones de carrocería, transmisión y acabados. En el caso de las versiones de pasajeros Proace Verso y Proace City Verso, el número total de configuraciones se reduce de 50 a 23.

PRECIOS DESDE 17.878 EUROS

La gama Toyota Professional 2027 parte de los 17.878 euros en el caso del Proace City VAN con acabado GX y motorización diésel, mientras que el Proace VAN se ofrece desde 22.869 euros.

En las versiones eléctricas, el Proace City VAN parte de 20.895 euros y el Proace VAN de 26.010 euros.

Entre las novedades de equipamiento destaca la incorporación de la cámara de visión trasera y el sistema Smart Entry de serie en determinadas versiones GX Plus. Además, el acabado Business del Proace City Verso incorpora una pantalla multimedia de 10 pulgadas, mientras que la versión Advance-L suma un cargador inalámbrico para teléfonos móviles.

En el caso del Toyota Proace VAN, la oferta se articula en torno a las carrocerías L1 y L2. La primera dispone de los acabados GX y GX Plus, mientras que la segunda añade la denominación "-L" para diferenciar sus versiones, con GX-L y GX-L Plus.

El acabado GX Plus incorpora de serie cámara de visión trasera y Smart Entry, junto con una pantalla multimedia de 10 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto. La variante Combi, por su parte, queda limitada a la carrocería L1 y al acabado GX Plus.

TRES ACABADOS PARA PROACE VERSO

Toyota también ha revisado la oferta del Proace Verso, que pasa a estructurarse en tres niveles de equipamiento: Business, Active y Advance.

El acabado Business se ofrece con carrocería L1 y cambio manual o con carrocería L2 y transmisión automática. Active está disponible en L1 con cambio manual o automático y en L2 exclusivamente con cambio automático. Por encima se sitúa Advance, asociado únicamente a la carrocería L2 y al cambio automático.

Por su parte, el Proace City VAN adopta una estructura similar a la del Proace VAN, con los acabados GX y GX Plus. En las versiones Combi con carrocería L2 se mantienen los acabados GX-L y GX-L Plus.

La gama de pasajeros Proace City Verso reduce sus configuraciones de doce a siete y adopta también las denominaciones Business, Active y Advance, con sus correspondientes variantes según carrocería.

El acabado Business incorpora una nueva pantalla multimedia de 10 pulgadas, mientras que las versiones Active sustituyen a la anterior denominación Family. La variante Active L2 ofrece siete plazas y añade Smart Entry de serie, mientras que el acabado Advance-L, también con siete plazas y carrocería L2, incorpora un cargador inalámbrico para teléfonos móviles.

EL SISTEMA E-PTO SE INCORPORA DE SERIE EN LAS VERSIONES ELÉCTRICAS

Otra de las novedades de la gama 2027 afecta a las versiones eléctricas de Proace VAN y Proace City VAN, que incorporan de serie el sistema e-PTO.

Esta tecnología permite utilizar la energía almacenada en la batería de tracción para alimentar equipos auxiliares, como sistemas de refrigeración, iluminación o herramientas eléctricas, sin necesidad de utilizar generadores externos.

La reorganización de la gama se integra en la estrategia multitecnología de Toyota, que mantiene tanto alternativas diésel como eléctricas en función del modelo y la configuración.