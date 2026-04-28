Toyota, Suzuki y Mitsubitshi, únicos fabricantes japoneses que elevaron su producción en su año fiscal

Archivo - Toyota, Suzuki y Mitsubitshi, los únicos fabricantes que aumentaron su producción en el año fiscal 2025 - TOYOTA - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los fabricantes japoneses de automoción Toyota, Suzuki y Mitsubitshi han sido las únicas compañías que ha conseguido aumentar su volumen de producción en el año fiscal 2025 (abril 2025-marzo 2026) en contraposición con las cifras negativas de Subaru, Mazda, Honda y Nissan, según los datos publicados por las compañías niponas y recogidos por Europa Press.

En el último año fiscal, Toyota produjo 9,89 millones de unidades, un 2,2% más que en marzo de 2025. De este modo, el fabricante de automóviles más grande del mundo vuelve a los números positivos tras ver como en su anterior año fiscal la producción mundial se recortó un 3%. En los últimos doce meses, la compañía elevó un 3,2% sus montajes fuera de Japón hasta las 6,65 millones de unidades, mientras que su territorio apenas creció dos décimas (3,24 millones de vehículos).

En concreto, Suzuki incrementó un 7,2% su volumen de producción por quinto año consecutivo completando 3,53 millones de modelos en sus fábricas, aunque sus configuraciones en territorio nacional se redujeron un 2% hasta las 975.190 unidades que se compensaron con la subida del 2,8% fuera de sus fronteras (2,59 millones de vehículos).

En el lado de Mitsubitshi, la entidad de los tres rombos registró 913.279 modelos fabricados en su año fiscal 2025, lo que se corresponde con una mínima subida del 0,5% gracias principalmente al desempeño en Japón donde se desarrollaron 488.983 coches (+2,2%), mientras que en el extranjero se montaron 424.296 unidades.

SUBARU, LA QUE MÁS DECRECE

En el caso de Subaru, la compañía japonesa manufacturó una suma de 880.097 modelos en su año fiscal 2025, lo que ha supuesto una caída del 7% en valores interanuales, convirtiéndose en el segundo año consecutivo en descenso para la entidad. Aunque la configuración de vehículos creció un 3,1% en el extranjero (355.276 unidades), la producción doméstica decayó un 12,8% hasta marzo de 2026 (524.821 unidades).

Por su parte, Mazda redujo su producción global entre abril de 2025 y marzo de 2026 en un 3,5% al generar 1,16 millones de automóviles, con desplomes del 6,3% en el extranjero (429.599 unidades) y del 1,8% dentro de sus fronteras (735.119 unidades).

Nissan, de su lado, ensambló en el año fiscal 2025 un total 3,04 millones de unidades de vehículos, lo que corresponde con una caída del 3,7% en términos interanuales, con sendas caídas en su producción nacional y extranjera. En el mercado de Japón apenas pudo producir 557.576 ejemplares de vehículos, lo que supone una fuerte caída del 13,1% menos que en comparación con marzo de 2025. Su fabricación de coches fuera de Japón también retrasó un 1,1%, con un volumen con 2,34 millones de unidades.

Por último, Honda fabricó en marzo 3,37 millones de automóviles en todo el mundo en su año fiscal 2025, lo que significa un 7,3% menos que en el mismo periodo del año anterior, enlazando así su segundo año consecutivo con descenso en su producción. La marca japonesa ha aumentado sus montajes en su mercado nacional con 707.00 unidades, mientras que en sus mercados extranjeros, con 2,66 millones de ejemplares, su retroceso ha sido del 9,5% en valores interanuales.