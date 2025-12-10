Toyota teje lazos con proveedores de energía europeos para carga inteligente de vehículos electrificados

Archivo - Carga de un Toyota C-HR - PHILIPPRUPPRECHT - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Toyota acelera su estrategia de electrificación con el despliegue de un ecosistema de carga para vehículos en varios mercados europeos, con el objetivo de ofrecer a los conductores de vehículos híbridos enchufables (PHEV) y de eléctricos de batería (BEV) una experiencia de carga "sencilla e inteligente" al cargarlo en casa, en el trabajo o durante viajes largos.

Para conseguirlo, Toyota se ha unido a alianzas estratégicas con algunos de los principales proveedores energéticos europeos. De este modo, estas colaboraciones combinan la experiencia en movilidad de Toyota con las capacidades del sector energético en términos de flexibilidad, integración de renovables y servicios energéticos digitales.

Los primeros resultados de estas alianzas se podrán ver en el año 2026, con el lanzamiento de Soluciones de Respuesta de la Demanda (DSR) en Reino Unido, en colaboración con British Gas, y en Alemania, en colaboración con The Mobility House Energy.

Estos servicios de DSR aportarán una serie de ventajas directas a los clientes como un menor gasto energético gracias a la carga inteligente, que se traslada automáticamente a las horas valle, cuando la electricidad es más barata.

Más allá de los beneficios individuales, estas soluciones ayudan a equilibrar la demanda de electricidad, reducir el uso de centrales eléctricas basadas en combustibles fósiles, hacer posible una mayor integración de fuentes renovables como la eólica y la solar, y reducir los costes de ampliación de la red.

Toyota, además, tiene previsto ampliar sus colaboraciones en el ámbito energético a otros países e introducir soluciones más avanzadas, incluida la integración del Vehículo a la red -V2G, Vehicle-to-Grid-. Por ello, los vehículos eléctricos no solo extraerán energía, sino que también la devolverán cuando sea necesario y se convertirán en activos energéticos móviles.

"Esta iniciativa supone un hito clave en el contexto de la estrategia de electrificación de Toyota, y apoya su aspiración de contribuir a una sociedad más sostenible. Al hacer posible una carga más inteligente, flexible y verde, Toyota ayuda a conformar un futuro en que la movilidad y la energía vayan de la mano en beneficio de los clientes, la sociedad y el planeta", ha explicado la vicepresidenta de Economía Circular y Negocio Energético de Toyota en Europa, Leon Van Der Merwe.