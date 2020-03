Trump critica a General Motors y le ordena fabricar ventiladores en sus plantas por el coronavirus

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado a la presidenta y consejera delegada de la compañía automovilística General Motors, Mary Barra, después de que la firma se comprometiese a donar 40.000 ventiladores para ayudar en la lucha contra la pandemia del coronavirus y, según él, ahora rebaja esa cifra a 6.000 unidades.

"Como es habitual con 'este' General Motors, las cosas nunca parecen funcionar. Dijeron que iban a darnos 40.000 ventiladores muy necesarios, 'muy rápidamente'. Ahora aseguran que solo serán 6.000 a finales de abril y quieren un dólar fuerte. Siempre un desastre con Mary B.", ha criticado Trump en la red social Twitter, tras lo que ha invocado la Ley de Producción de Defensa, que permite al Gobierno obligar a las compañías a producir material sanitario para superar la crisis.

As usual with “this” General Motors, things just never seem to work out. They said they were going to give us 40,000 much needed Ventilators, “very quickly”. Now they are saying it will only be 6000, in late April, and they want top dollar. Always a mess with Mary B. Invoke “P”.