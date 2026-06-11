UGT FICA alerta de la pérdida de empleo en el sector del automóvil por el uso de robots humanoides

Archivo - Ilustración de un robot navegando en internet. - VECSTOCK VÍA FREEPIK - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA ha alertado este jueves del riesgo de pérdida de puestos de trabajo por la entrada de robots humanoides en el sector automovilístico.

Para UGT FICA, la irrupción de este avance tecnológico plantea importantes riesgos y desafíos para el mercado laboral y el Estado de Bienestar que hay que debatir en profundidad desde las perspectivas social y laboral.

"La irrupción de los robots humanoides en los entornos productivos está marcando un punto de inflexión en la economía global. Empresas de sectores como el automovilístico avanzan hacia modelos operativos en toda su cadena de valor en los que la automatización inteligente desempeña un papel cada vez más relevante", apunta UGT FICA.

Sin embargo, para UGT FICA, este avance tecnológico también plantea "importantes riesgos y desafíos para el mercado laboral". "La sustitución parcial o total de determinadas funciones humanas puede generar riesgos de desplazamiento laboral, especialmente en ocupaciones rutinarias y de baja cualificación, pero también en tareas de alta cualificación, asi como un deterioro del sistema público", ha trasladado el sindicato.

Expertos en empleo y transformación digital coinciden en que la velocidad de adopción de estas tecnologías exigirá nuevas políticas de formación, recualificación profesional y adaptación de los sistemas de protección social.

Por ello desde UGT FICA exigen abordar este tema "desde el punto de vista social" donde el centro sean los trabajadores y trabajadoras y se evite una destrucción masiva de puestos de trabajo y un deterioro del sistema público, con una regulación real y ética, y la implantación de impuestos a los robots que permitan el mantenimiento del actual Estado de Bienestar y de las políticas públicas.