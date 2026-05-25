UGT FICA pide un plan urgente para evitar cierres en talleres y pequeños concesionarios de automoción

Archivo - Un empleado manipula un vehículo en un taller en Vitoria-Gasteiz, Álava, Euskadi (España) a 22 de mayo de 2020. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT ha reclamado un "plan urgente de apoyo" al sector para evitar el cierre y la destrucción de empleo en los talleres de barrio y pequeños concesionarios de automoción, un sector que afecta a más de 400.000 trabajadores supeditados a las acciones políticas encaminadas al vehículo eléctrico.

Según ha advertido la organización sindical en un comunicado, la situación es "crítica" en estos negocios de proximidad, "asfixiados" por la escalada de costes y las inversiones exigidas para adaptarse a la transición hacia el vehículo eléctrico y la digitalización, un escenario que se ve agravado, ha explicado el sindicato, por la proliferación de "grandes grupos empresariales".

Así, según han indicado desde UGT FICA, a la presión económica se suman el deterioro de las condiciones laborales, la sobrecarga de trabajo, salarios insuficientes y la falta de mano de obra cualificada en el sector.

Así, esta situación genera una "creciente incertidumbre" para las plantillas que han sostenido "históricamente" este servicio esencial en municipios y barrios, han apuntado desde la organización.

"Se habla constantemente de innovación, sostenibilidad y movilidad del futuro, pero nadie pone el foco en quienes mantienen el sector funcionando cada día", ha denunciado el secretario del Sector Automovilístico de UGT FICA, Jordi Carmona, quien ha alertado del "peligro" de desaparición de este empleo local.

Asimismo, Carmona ha remarcado que "no se puede permitir" una transformación del automóvil que sacrifique puestos de trabajo o precarice plantillas, incidiendo en que la pérdida de un taller independiente destruye "empleo cualificado, cercanía con el cliente y actividad económica" en los barrios.

Para frenar esta crisis, desde la organización han exigido ayudas públicas destinadas a la modernización tecnológica de los pequeños talleres, garantías reales de mantenimiento del empleo durante la transición energética y el blindaje de la formación continua y gratuita para que los trabajadores se adapten a las nuevas tecnologías.

Además, el paquete de reclamaciones sindicales contempla, según ha explicado UGT, el refuerzo de la negociación colectiva para mejorar los salarios, medidas "específicas" que aseguren el relevo generacional en los oficios de automoción y la participación activa de los sindicatos en los procesos de transformación industrial.

"El futuro de la movilidad no puede construirse dejando atrás a miles de trabajadores y pequeños talleres que llevan décadas garantizando un servicio esencial a la ciudadanía", ha concluido Carmona, sosteniendo que estos negocios de proximidad son sinónimo de "defender la cohesión social y el empleo digno".