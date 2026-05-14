UGT FICA pide una transición ordenada en el sector automovilístico para evitar la pérdida de empleos

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MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA pide "una transición justa y ordenada" en el sector automovilístico español que combine descarbonización con protección del empleo, formación profesional, apoyo a todo el ecosistema y oportunidades reales para los trabajadores que deben adaptarse al nuevo escenario.

"España no solo compite por fabricar coches eléctricos. Compite por mantener su tejido industrial, su autonomía tecnológica y más de dos millones de puestos de trabajo vinculados históricamente al sector automovilístico", ha trasladado el sindicato en un comunicado.

Según argumenta la organización sindical, el nuevo automóvil necesita menos piezas mecánicas y más electrónica, baterías y programación. "Eso significa que muchos empleos desaparecerán, mientras otros nuevos exigirán capacidades completamente distintas", ha explicado.

Por ello, UGT advierte que el riesgo no está solo en perder competitividad, sino en generar una fractura social, territorial e industrial si esa transición se lleva a cabo sin la planificación ni el acompañamiento adecuados.

"Desde UGT FICA vamos a seguir apostando y trabajando para que ningún trabajador y trabajadora se quede atrás y para preservar la industria porque las "tablets con ruedas" deben ser una oportunidad no solo para la industria sino también para todas y todos los trabajadores", ha manifestado.