UGT FICA pide vincular las inversiones en el sector automovilístico de España a garantías de empleo

Archivo - El Ministerio de Industria confirma a UGT FICA la creación de un foro de diálogo para tratar retos del sector. - UGT FICA - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA ha valorado como "imprescindible" que las inversiones vinculadas a la electrificación y a las nuevas tecnologías en el sector automovilístico vayan acompañadas de garantías de empleo, planes de formación y recualificación profesional, así como de medidas que aseguren una transición justa para todas las plantillas de la industria.

Al mismo tiempo, el sindicato ha trasladado su preocupación de que la nueva movilidad "sea solo para algunos", evitando una brecha social, territorial y de movilidad.

"Desde UGT FICA seguimos reclamando una política industrial ambiciosa que apueste por la producción de vehículos en nuestro país que fortalezca toda la cadena de valor de la automoción, no ahonde en la brecha social territorial y de movilidad y evite procesos de deslocalización que pongan en riesgo el empleo y el tejido productivo", ha manifestado en un comunicado emitido este lunes.

El sindicato considera que la transformación del sector automovilístico "no puede realizarse a costa de los trabajadores y las trabajadoras". En esta línea, ha recordado que es "imprescindible" avanzar en la mejora de las condiciones laborales, la reducción de la temporalidad, el impulso de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la protección de la salud laboral en un contexto de profundos cambios tecnológicos y organizativos.

"Los logros alcanzados demuestran que cuando empresas, administraciones públicas y representantes de los trabajadores dialogan y negocian para alcanzar acuerdos, los resultados llegan. Pero no es momento de conformismos: debemos seguir trabajando para que el futuro de la automoción en España se construya con más empleo de calidad, más derechos laborales y mayores oportunidades para las próximas generaciones", ha reafirmado.

De esta forma, y teniendo en cuenta que "España está en una posición idónea para abordar esta transición como una oportunidad de éxito", UGT FICA ha confirmado que se compromete a seguir trabajando para que esta transición sea justa y ordenada y sitúe en el centro a los trabajadores y trabajadoras.