UGT reclama vincular las inversiones chinas en el sector automovilístico a crear puestos de trabajo

Archivo - UGT FICA - UGT FICA - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA reclama que las nuevas inversiones chinas en el sector automovilístico se traduzcan en puestos de trabajo con derechos, salarios dignos, formación continua, seguridad laboral y cobertura mediante convenios colectivos que garanticen unas condiciones laborales equiparables a los estándares europeos.

En un comunicado remitido este martes, el sindicato ha insistido en la necesidad de que la implantación de empresas extranjeras contribuya al fortalecimiento de la cadena de valor industrial existente.

"La llegada de nuevos fabricantes y proveedores debe servir para generar actividad económica adicional a la existente, impulsar la participación de empresas auxiliares nacionales y favorecer la creación de ecosistemas industriales capaces de generar riqueza y empleo a largo plazo", ha defendido.

Así, ha advertido de que España no puede limitarse a ser un mero espacio de ensamblaje o producción de bajo valor añadido.

"Consideramos esencial que las inversiones incluyan programas efectivos de transferencia tecnológica, colaboración con centros de investigación, universidades y centros de formación profesional, así como el establecimiento de actividades de ingeniería, desarrollo e innovación en territorio nacional", ha subrayado el sindicato.

El sindicato entiende que la competencia internacional exige atraer inversiones productivas, pero también construir una estrategia industrial sólida que permita incrementar la capacidad tecnológica europea y reducir dependencias excesivas en sectores considerados críticos.

En este contexto, UGT FICA valora positivamente que cada vez más empresas internacionales contemplen España como una localización prioritaria para nuevos proyectos industriales. No obstante, considera imprescindible que las administraciones públicas, tanto a nivel nacional como autonómico, establezcan mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las empresas inversoras.

Desde el sindicato también reclaman que los procesos de implantación industrial cuenten con la participación de los interlocutores sociales desde las fases iniciales de los proyectos

"La experiencia demuestra que el diálogo social constituye una herramienta fundamental para facilitar la adaptación industrial, anticipar necesidades formativas, mejorar la calidad del empleo y garantizar que los beneficios de las inversiones se distribuyan de manera equilibrada entre empresas, trabajadores y territorios", ha afirmado.

UGT FICA defiende igualmente la necesidad de que Europa y España mantengan una política industrial ambiciosa que favorezca la localización de inversiones estratégicas y refuerce la competitividad de su base manufacturera.