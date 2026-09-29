Unicaja y Ayvens facilitan el acceso al renting de vehículos con una contratación 100% digital

Unicaja y Ayvens - UNICAJA

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha alcanzado un acuerdo con Ayvens España para poner a disposición de sus clientes un servicio integral de renting de vehículos dirigido a particulares, autónomos y empresas, con una solución flexible, de cuota fija y contratación 100% digital, adaptada a distintos perfiles y necesidades de uso.

La oferta incluye más de 500 vehículos de más de 30 marcas, con plazos de contratación de entre 36 y 72 meses. Los clientes pueden consultar las distintas opciones disponibles, acceder a campañas específicas o realizar una simulación personalizada. La plataforma permite configurar aspectos como el vehículo, la duración del contrato o el kilometraje y obtener una cotización actualizada online.

En concreto, Unicaja comercializa, mientras que Ayvens asume la contratación, el análisis de la operación, la gestión del vehículo y la prestación de los servicios asociados. El proceso de contratación se desarrolla íntegramente de forma digital.

IMPULSO A LA OFERTA OMNICANAL DE UNICAJA

Con la incorporación de una experiencia de contratación totalmente digital, Unicaja refuerza su propuesta de valor y su estrategia de acompañamiento a los clientes mediante una oferta integral de productos y servicios financieros y no financieros adaptados a sus diferentes necesidades.

Esta iniciativa se alinea con el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, que contempla el impulso de una oferta omnicanal orientada a mejorar la experiencia de cliente, avanzar en la transformación digital y acompañar a particulares y empresas en sus diferentes necesidades.

El director de Pymes, Negocios y Productos de Empresa de Unicaja, Santiago Casanova, ha destacado que esta alianza les permite seguir ampliando su propuesta de valor y poner a disposición de sus clientes soluciones que respondan a sus necesidades más allá de los servicios financieros tradicionales".

"El renting constituye una alternativa flexible y sencilla para la gestión de la movilidad y, gracias a la colaboración con Ayvens, facilitamos el acceso a una oferta digital adaptada a particulares, autónomos y empresas", ha añadido.

Por su parte, la directora general de Ayvens España, Clara Santos, ha señalado que este acuerdo les permite dar un nuevo impulso a su colaboración con Unicaja y acercar sus soluciones de renting a un número "todavía mayor de clientes".

"La combinación de una red de más de 900 oficinas, el desarrollo del canal digital y nuestra experiencia en movilidad nos permitirá ofrecer a empresas, autónomos y particulares soluciones adaptadas a sus necesidades y hacer que el renting sea cada vez más accesible", ha declarado.