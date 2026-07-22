Valeo obtiene un beneficio de 105 millones hasta junio, un 1% más, y mantiene sus previsiones anuales

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MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de componentes francés Valeo ha logrado un beneficio neto atribuible de 105 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que se traduce en un aumento del 1% sobre las cifras publicadas por la compañía en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la compañía, que mantiene sus previsiones para el conjunto de 2026 pese al complejo entorno del sector.

La compañía aumentó sus ingresos operativos en un 16% entre los meses de enero y junio hasta los 428 millones de euros, con un margen operativo del 4,1% (0,6 puntos porcentuales más que hace un año).

En los primeros seis meses del año, la facturación del grupo se situó en 10.378 millones de euros, un 2,7% menos que un año antes. Las ventas al negocio de fabricantes de vehículos descendieron un 4%, hasta los 8.544 millones de euros, mientras que la actividad de posventa se redujo un 1%, hasta los 1.102 millones de euros.

Por regiones, Europa y África continuaron siendo el principal mercado de Valeo, con unas ventas de 4.338 millones de euros en el primer semestre, aunque registraron una caída del 4,1%.

En Norteamérica, la compañía rebajó en un 1% sus ingresos hasta los 1.676 millones de euros, mientras que en China decreció en un 11% hasta los 1.005 millones de euros. En Asia, excluida China, la caída fue menor, en un 3,7%, logrando un volumen de negocio de 1.360 millones de euros.

En el ámbito de la investigación y el desarrollo, Valeo destinó 1.142 millones de euros durante el primer semestre, un 2% más que un año antes, lo que representa el 11% de su facturación. La inversión bruta en I+D ascendió a 1.218 millones de euros, equivalente al 11,7% de las ventas.

Por último, la sociedad especializada en tecnologías para electrificación ha anunciado que mantiene sus previsiones para el conjunto de 2026 pese al complejo entorno del sector, marcado por la incertidumbre geopolítica y la evolución de la demanda mundial de automóviles.

Así, pronostica una cifra de negocio de entre unos 20.000 y 21.000 millones de euros, tal y como terminó el 2025, con un margen operativo entre el 4,7% y el 5,3%, así como un flujo de caja de 400 millones de euros (un 8,1% más que hace un año).