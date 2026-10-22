Valeo reduce un 2,3% sus ingresos en el tercer trimestre, por encima de 4.880 millones de euros

Valeo - VALEO

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma francesa Valeo ha alcanzado unos ingresos de 4.881 millones de euros en el tercer trimestre del año, lo que supone una caída del 2,3% de su cifra de negocio respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves, tras el cierre del mercado bursátil en París.

Por áreas de negocio, el segmento de equipamientos, que representa el 84% de su facturación, ha caído un 3,5% interanual, mientras que las operaciones de posventa aumentaron un 3% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsadas por el dinamismo sostenido en Norteamérica, Asia y Europa. Las ventas 'diversas' --que comprenden, fundamentalmente, aportaciones de los clientes a los costes de I+D y a los prototipos-- registraron un incremento del 6,6%.

A su vez, por mercados y dentro del área de equipamientos, los ingresos en Europa se contrajeron un 8% interanual y un 7,3% en China. En este último país, la caída obedece a "un mercado en declive y particularmente volátil".

Por el contrario, en Asia (excluyendo China), la facturación se elevó un 5,3% respecto al tercer trimestre de 2025, mientras que el Norteamérica y Sudamérica también se ha dado un mejor desempeño, con incrementos interanuales del 0% y el 5,2%, respectivamente.

"Nuestro desempeño en el tercer trimestre está en línea con nuestros objetivos para todo el año, lo que demuestra la capacidad de adaptación de Valeo en un entorno de mercado exigente donde los desafíos se han intensificado en los últimos meses", ha afirmado el consejero delegado de Valeo, Christophe Périllat.

En este contexto, la compañía ha confirmado sus objetivos para el conjunto de 2026, año en el que espera lograr unos ingresos de entre 20.000 y 21.000 millones de euros, con un margen operativo sobre las ventas de entre el 4,7% y el 5,3%. A su vez, Valeo tiene como objetivo lograr un margen operativo en el segundo semestre (como porcentaje de las ventas) y un flujo de caja libre equivalentes a los del primer semestre.

"Entramos en el último trimestre con el mismo rigor absoluto en la ejecución operativa y la gestión de costes. Nuestros equipos están totalmente movilizados para afrontar los retos y cumplir con todos nuestros objetivos para el año completo", ha añadido Périllat.