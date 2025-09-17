Valeo sube más de un 7% en Bolsa tras colocar bonos verdes por 500 millones de euros

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las acciones del fabricante de componentes para vehículos Valeo ha subido más de un 6% en la Bolsa de París este miércoles, hasta 11,31 euros, después de anunciar la colocación de nuevos bonos verdes por valor de 500 millones de euros con vencimiento el 23 de marzo de 2032.

Esta emisión, ampliamente sobresuscrita, captó 500 millones de euros en bonos con vencimiento a 6,5 años y un cupón del 4,625%. BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Crédit Agricole CIB, MUFG y Société Générale actuaron como agentes colocadores activos conjuntos.

El producto neto de la operación se destinará a financiar proyectos e inversiones vinculados a la cartera de tecnologías que contribuyen a la movilidad baja en carbono, en particular la electrificación de vehículos.

Además, Valeo planea ejercer la opción de compra con vencimiento residual sobre los bonos en circulación, por valor de 600 millones de euros (1,625%), con vencimiento el 18/03/2026, con fecha de rescate prevista para el 18 de diciembre de 2025.

Los bonos verdes se emiten conforme al Folleto Base de Valeo, de 31 de julio de 2025, y al Marco de Financiación Verde y Vinculada a la Sostenibilidad, establecido en julio de 2021 y actualizado en septiembre de 2023, disponible en la sección "Deuda y calificación" del sitio web de Valeo.

Para 2050, Valeo aspira a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas, abarcando todas sus actividades operativas y su cadena de suministro a nivel mundial, así como toda su cadena de valor en Europa (todos los objetivos del plan CAP 50 están disponibles en el Documento de Registro Universal de Valeo de 2024, Capítulo 4). Para lograr sus objetivos, Valeo seguirá desarrollando su cartera de tecnologías que promueven una movilidad baja en carbono accesible al mayor número de personas.