Los vendedores de combustibles acogen "con prudente optimismo" la decisión de la UE sobre la combustión

Archivo - Imagen de una gasolinera. - ACEA - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) y la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid (Aeescam) han acogido "con prudente optimismo" la decisión de la Unión Europea de revisar la prohibición de los motores de combustión a partir del año 2035, a la espera de analizar el detalle de "la letra pequeña" del paquete de medidas de la Comisión Europea.

Desde ambas organizaciones han señalado esta medida como una "puerta entreabierta" a futuras modificaciones que acomoden las medidas legislativas a la realidad del mercado.

El paquete de medidas de Bruselas, que aún debe ser refrendado por los estados miembros y por el Parlamento Europeo, permite tan sólo una producción limitada de vehículos con motores de combustión, equivalente al 10% de las emisiones de CO2, tomando como referencia las cifras de 2021.

En la práctica, esto significa una proporción de 9 a 1 entre los vehículos eléctricos y los de combustión, cifra que, según los representantes de los empresarios de estaciones de servicio, es "todavía demasiado elevada y difícilmente alcanzable" a tenor de las cifras de ventas que se están registrando durante 2025.

"Sin embargo, el hecho de que la Comisión Europea se haya mostrado receptiva a la hora de escuchar a la industria y a los ciudadanos, abriendo la puerta a los motores de combustión más allá de 2035, es un primer paso que puede ser susceptible de posteriores modificaciones en el futuro", han subrayado.

Desde ambas organizaciones han reiterado su apuesta por alternativas a la electrificación como son los combustibles renovables, que ya están disponibles en muchas estaciones de servicio españolas y que no requieren de una renovación del parque de vehículos.

En este sentido, los responsables de Aevecar y Aeescam han recordado que estos combustibles reducen las emisiones de forma inmediata, ya que cada 1% de renovables, equivale a poner en circulación 425.000 coches eléctricos.

Además, España tiene un enorme potencial para producir estos combustibles, que utilizan residuos como materia prima, y que podrían alcanzar hasta el 58% de la demanda de combustibles para el año 2030.