La venta de coches en Reino Unido sube un 26,2% en febrero, hasta 74.441 unidades

El Vauxhall Corsa fue el modelo más vendido en el país en febrero



MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el mercado británico alcanzaron un volumen de 74.441 unidades en febrero, un 26,2% de crecimiento en comparación con los 58.994 ejemplares comercializados en el mismo mes de 2022, según datos de The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

De este modo, las ventas de turismos en Reino Unido suben por séptimo mes consecutivo, una situación que la organización achaca a las mejoras en la cadena de suministro.

En el acumulado en lo que va de año, en Reino Unido se han matriculado un total de 206.435 turismos y todoterrenos, un 18,6% más que las 174.081 unidades vendidas en el mismo periodo del año anterior.

Por tipo de motorización, las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos en el Reino Unido durante el mes pasado se situaron en 12.310 unidades, un 18,2% más que en febrero de 2022, mientras que en el acumulado la cifra se situó en 29.607 unidades (+19,1%). La cuota de mercado de este tipo de turismos en Reino Unidos hasta febrero es del 14.3% (mismo peso relativo que un año antes).

En tanto, el número de turismos y todoterrenos híbridos matriculados en febrero se elevó hasta las 9.633 unidades, un 40% más en comparación con los 6.883 ejemplares vendidos en el segundo mes de 2022. En el acumulado de 2023 se han vendido 28.609 unidades híbridas (+40,4%) y su cuota de mercado se sitúa en el 13,9% (frente al 11,7% del mismo periodo de 2022).

Por otro lado, los híbridos enchufables crecieron un 1% en términos interanuales, hasta las 4.723 unidades vendidas, mientras que en el acumulado la cifra se sitúa en 13.832 ejemplares (0,8%) y la cuota de mercado es del 6,7%, cuando un año antes el peso relativo de este tipo de vehículos era del 7,9%.

El número de matriculaciones de coches diésel en Reino Unido en febrero fue de 3.348 unidades, un 14,6% menos en la comparativa interanual, mientras que en el acumulado la cifra de ventas se ubica en 8.628 unidades (-13,1% interanual) y su cuota de mercado baja hasta el 4,2%.

Asimismo, en Reino Unido se vendieron 32.311 turismos de gasolina en el segundo mes de 2023, un 34,9% más en términos interanuales, mientras que en el acumulado hasta febrero se han comercializado 91.281 unidades (+21%) y su cuota de mercado es del 44,2%.

"Después de siete meses de crecimiento, no sorprende que el sector automotriz del Reino Unido enfrente el futuro con una confianza creciente. Sin embargo, es vital que el gobierno aproveche todas las oportunidades para respaldar el mercado, que desempeña un papel importante en la economía británica", ha valorado el director ejecutivo de SMMT, Mike Hawes.

EL VAUXHALL CORSA, LÍDER EN FEBRERO

En cuanto a los modelos más demandados en febrero, el Vauxhall Corsa lideró el mercado británico en febrero con 2.818 unidades vendidas, por delante del Vauxhall Mokka (1.805 unidades) y el Ford Puma, que cerró el podio con 1.590 unidades.

En cuarta posición se situó el Nissan Juke (1.561 unidades), seguido del Hyundai Tucson (1.528 unidades), el Tesla Model Y (1.482 unidades), el Volkswagen T-Roc (1.360 unidades), el Ford Fiesta (1.303 unidades), el Kia Sportage (1.262 unidades) y el Toyota C-HR (1.244 unidades), que cerró el 'top 10'.

En el acumulado hasta febrero, el modelo 'más popular' en Reino Unido es el Vauxhall Corsa (5.243 unidades), seguido del Volkswagen T-Roc (4.616 unidades) y el Nissan Qashqai, tercero en esta clasificación con 4.318 unidades.