La venta de vehículos usados cae un 0,4% en julio en España, hasta 227.653 registros, según Ancove

Archivo - Imagen de vehículos de ocasión. - COCHES.NET - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos usados ha caído un 0,4% en julio, respecto al mismo mes de 2025, con un total de 227.653 vehículos comercializados, de los que 195.180 han sido turismos, un 0,6% menos, y 32.473 comerciales ligeros, un ascenso del 1% en términos interanuales.

En los siete primeros meses del año se han transferido 1.512.146 vehículos de segunda mano, un 2% por encima del mismo periodo de 2025. En turismos, la venta crece un 2%, hasta 1.291.954, mientras que se llegó a 220.192 comerciales ligeros, un 2,4% más.

Por edades, el descenso de las ventas de julio se sustenta en los segmentos de más edad, con caídas de un 4,7% en los turismos de 6 a 10 años y el 1,4% de los más viejos que superan los diez años. No obstante, las ventas aumentan entre las unidades más modernas. El 3,3% de los que no llegan al año y el 24,2% entre los que tienen de 1 a 2 años.

Por su parte, las furgonetas continúan con un mayor dinamismo, con una subida del 1% en el mes, con un fuerte tirón en los segmentos más modernos, de menos de 24 meses. Mientras, se han producido caídas en los de más edad y los de 3 a 5 años.

Los motores de combustión lideran de forma aplastante el mercado de ocasión, representando el 82,9% del total, aunque con una ligera tendencia continuada hacia unidades más eficientes y nuevas. En esta línea, los turismos eléctricos han crecido un 31,5% en julio y los híbridos enchufables de gasolina, el 47,3%.

Por Comunidades Autónomas, las ventas han caído en 15 comunidades, con subidas solo en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y el País Vasco. El mayor descenso del mes se ha registrado en Cantabria. En las furgonetas, se da la paradoja de que, aunque han crecido las ventas en julio, solo hay aumentos en dos comunidades (Castilla-La Mancha y Madrid). En tres regiones, las ventas sufren desplomes superiores al 10%.

"El Gobierno abandona el mercado de usados dejándolo fuera de las ayudas. El Ejecutivo no ha dado respuesta a la proposición de acelerar el Plan Nacional de Renovación que incluye las motorizaciones de combustibles y los coches usados", ha señalado el presidente de Ancove, Eric Iglesias.