Las ventas de coches eléctricos por debajo de 25.000 euros se multiplicará por siete en 2026

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MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de coches eléctricos con un precio inicial inferior a 25.000 euros se multiplicarán por siete en 2026 en comparación con 2024 en el conjunto de la Unión Europea, con arreglo al aumento de la oferta de modelos eléctricos y asequibles en el mercado.

Así lo ha compartido T&E en un informe en el que se ha referido a los recientes lanzamientos de vehículos eléctricos, con casi 40 nuevos modelos, que llegarán a 60 para finales de este año. No obstante, la asociación advierte de que un debilitamiento de la normativa frenaría el auge de los vehículos eléctricos pequeños y asequibles y pondría en peligro la capacidad de los fabricantes de automóviles europeos para competir en la carrera mundial por los vehículos eléctricos.

"Los conductores europeos están viendo por fin más modelos de coches eléctricos pequeños y asequibles, que llevaban tanto tiempo esperando. La crisis del petróleo ha impulsado aún más la demanda de los consumidores europeos de coches eléctricos pequeños y asequibles", ha explicado la directora de T&E en España, Isabell Büschell.

El informe muestra que los coches eléctricos también ofrecen unos costes de funcionamiento más bajos y protección frente al rápido aumento de los precios del combustible. La crisis del precio del petróleo ha supuesto un coste de 53.000 millones de euros para los usuarios de la carretera de la Unión Europea.

A mediados de septiembre, llenar un depósito de 50 litros de gasóleo costaba 30 euros más que antes de la guerra de Irán. Pasarse a un coche eléctrico al inicio de la crisis habría supuesto un ahorro de unos 350 euros en costes de funcionamiento a mediados de septiembre.

Así, señala que la combinación de una oleada de nuevos modelos eléctricos y los elevados precios de la energía está haciendo que las ventas de coches eléctricos en la UE alcancen niveles récord en 2026. Entre enero y agosto se vendieron un total de 1,64 millones de vehículos eléctricos de batería (BEV), un 45% más que en el mismo periodo del año anterior.

En el segundo trimestre de 2026, los BEV superaron por primera vez en la historia en ventas a los coches de gasolina puros a lo largo de todo un trimestre, alcanzando una cuota de mercado del 22%.