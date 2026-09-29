Archivo - Las ventas de coches de Toyota caen por séptimo mes consecutivo fruto del desplome en China- MAREK FLEKAL - Archivo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Las ventas de automóviles de Toyota Motor Corp. volvieron a caer por séptimo mes consecutivo el pasado mes de agosto, con un total de 832.618 entregas a nivel mundial (entre sus marcas Lexus, Hino, Daihatsu y la matriz), un 7,5% menos debido a un prolongado bache en China, donde las marcas tradicionales se enfrentan a una competencia cada vez mayor por parte de los dinámicos fabricantes locales de vehículos eléctricos.

El principal fabricante de vehículos del mundo sigue recortando sus ventas a nivel mundial en el acumulado de 2026, ya que pierde un 3,7% en términos interanuales tras distribuir 7,1 millones de vehículos hasta agosto en todos sus mercados.

La caída es del 3,6% entre sus dos marcas principales, Toyota y Lexus, tras comercializar 6,65 millones de unidades, según informó el martes el fabricante japonés.

Por su parte, las ventas en el mercado nacional lograron un ligero aumento en el mes de agosto del 0,2% hasta las 134.748 entregas y crecen un 4,3% entre los meses de enero y agosto con un total de 1,42 millones de operaciones.

TOYOTA CEDE EN CHINA, AUNQUE SE MANTIENE FUERTE EN EUROPA

Las ventas de las marcas Toyota y Lexus se desplomaron un 23% en el mayor mercado automovilístico del mundo con un total de 118.449 operaciones en agosto, debido a la escasa demanda de vehículos de gasolina e híbridos.

Ello ha tenido su repercusión en el valor de las acciones de Toyota, las cuales terminaron su jornada en la Bolsa de Tokio con una caída del 3,5% por el descenso de ventas en China.

Toyota y sus competidores se han enfrentado a un mercado en contracción en China, donde los consumidores evitan las compras costosas debido a la actual crisis inmobiliaria. Los fabricantes de automóviles también se enfrentan a una demanda irregular de vehículos eléctricos y al fuerte aumento de los precios del petróleo provocado por los conflictos en Oriente Medio.

A Toyota y Lexus les fue mejor en otros mercados, aunque sus ventas globales en agosto se redujeron un 6,4% hasta las 790.743 registros. Sin embargo, Europa y su mercado propio tuvieron un desempeño diferente, con un aumento de las ventas del 2,6% en Europa tras comercializar 78.527 vehículos y del 9,1% en Japón (105.067 unidades) gracias a la sólida demanda de nuevos modelos, especialmente híbridos.

En Norteamérica descendieron un 3,1% tras registrar 251.649 operaciones y en Oriente Medio cayeron más de un tercio (32.600, -37,5%).

A principios de este año, Toyota afirmó que las ventas de híbridos van por buen camino para superar los 5 millones de unidades por primera vez en 2026. Los sistemas de propulsión alternativos han proporcionado al fabricante japonés un sólido arsenal en EE.UU., donde los elevados aranceles han impedido prácticamente la entrada en el mercado de BYD Co. y otras marcas chinas.