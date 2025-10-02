Archivo - Las ventas mundiales de Tesla crecen un 7,4% en el tercer trimestre con récord de 497.099 unidades. - TESLA - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía estadounidense Tesla alcanzó una cifra récord de ventas de 497.099 vehículos en todo el mundo durante el tercer trimestre de 2025, un 7,4% más que hace un año.

Tesla Inc. registró un sorprendente aumento en las ventas trimestrales de vehículos, ya que los consumidores estadounidenses aceleraron las compras de coches eléctricos antes de que expiraran los créditos fiscales federales. De hecho, en los dos trimestres anteriores, sus cifras de ventas habían caído de media un 13%.

Tesla, ha registrado un total de 481.166 ventas combinadas del Model 3 y el Model Y, un 9,4% más que hace un año. Las ventas de los otros vehículos de la compañía --el Model X, el Model S y el Cybertruck-- cayeron un 30%, con 15.933 unidades.

Al mismo tiempo, Tesla ha producido 469.796 vehículos entre junio y septiembre, un 9,13% más que los 430.488 del año anterior, según ha indicado en un comunicado este jueves.

Tesla se ha repuesto a la reacción de los clientes a no comprar vehículos de la marca por la estrecha colaboración de Elon Musk con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de este año.

Aunque la expiración de la desgravación fiscal para comprar coches eléctricos impulsó las ventas del tercer trimestre, ello podría significar una menor demanda de vehículos eléctricos en los últimos meses del año.

Musk ha advertido de que Tesla podría enfrentarse a varios "trimestres difíciles" después de que desaparezcan los incentivos y antes de que los vehículos autónomos de la empresa se desplieguen a gran escala.

LOS RETOS MÁS ALLÁ DE ESTADOS UNIDOS

La empresa se enfrenta a retos más allá del mercado estadounidense. En China, los envíos de la fábrica de Tesla en Shanghái cayeron en siete de los ocho primeros meses del año en medio de la creciente competencia de rivales locales como BYD y Xiaomi.

Tesla acumula ya ocho meses consecutivos con desplomes en sus ventas dentro de la Unión Europea. El pasado mes de agosto, sus operaciones dentro del viejo continente se redujeron un 36,6%, hasta obtener 8.220 ventas frente a los 12.966 en agosto de 2024, según los datos de la patronal de fabricantes europeos ACEA.

Es más, en el acumulado del año, la firma de vehículos eléctricos ha recortado casi a la mitad (un 43%) sus ventas sobre las que tenía hasta agosto de 2024 con 85.673 operaciones realizadas hasta ahora por las 150.037 que registró en el intervalo enero-agosto del año pasado.

Las acciones de Tesla han crecido un 10% desde inicios de año, recuperando las pérdidas de principios de año con su mejor rendimiento mensual de 2025.