Las ventas mundiales de Tesla crecen en el primer trimestre y firman un notable resultado en Europa

Archivo - Las ventas mundiales de Tesla crecen en el primer trimestre y firma un notable resultado en Europa - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tesla ha completado un primer trimestre de recuperación en sus ventas mundiales (en 2025 vendió 1,63 millones de unidades, un 8,4% menos en términos interanuales) tras entregar en todos sus mercados un total de 358.023 vehículos, con un crecimiento del 1% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En desglose, 341.893 operaciones pertenecieron a sus dos buque insignia como son los Model 3 y Model Y, que repuntaron sus entregas un 1% en los tres primeros meses del año. Mientras, tan solo 16.130 vehículos pertenecieron a sus modelos Model S, Model X o Cybertruck, aunque cabe recordar que los dos primeros se dejarán de configurar al término de la primera mitad del año.

Tesla ha culminado un primer trimestre muy destacable en los principales mercados europeos, unas cifras que respaldan la última política de la firma de ofrecer sus modelos Model 3 y Model Y a precios de entrada más asequibles en un mercado europeo donde la electrificación despunta, pero no a la velocidad de otros grandes mercados.

Dentro de los principales mercado europeos, Tesla ha tenido sus mejores resultados en el primer trimestre en Francia. En solo tres meses, Tesla ha duplicado sus operaciones (+108,3%) del primer trimestre de 2025 al entregar casi 14.000 unidades (13.945). Igualmente, Tesla ha triplicado (+203%) sus datos en el mes de marzo sellando 9.569 ventas.

En Alemania, la compañía ha duplicado sus cifras con respecto al año pasado al vender 12.829 modelos 100% eléctricos en el intervalo enero-marzo de este año, reponiéndose de un difícil 2025 para Tesla en el mercado alemán. La creciente subida de los combustibles ha impulsado las ventas de la entidad norteamericana.

Asimismo, Tesla selló un brillante mes de marzo cuadriplicado sus datos con respecto al año pasado (+315%) al comercializar 9.252 unidades, que han permitido a Alemania ser el segundo mejor mercado, entre los grandes de Europa, donde Tesla ha contemplado sus mejores cifras.

En el caso de España, Tesla ha terminado el primer trimestre como la marca más demandada en el mercado eléctrico nacional al entregar 4.528 unidades, un 42,8% más que hace un año, gracias al desempeño de sus ejemplares Model 3 y Model Y que han sido los vehículos eléctricos más buscados en este mercado. Hasta el mes de marzo, se han matriculado 2.489 del Model 3 y 2.023 unidades del Model Y, con crecimientos del 21,6 % y del 83,7%, respectivamente.

Cabe recordar que en 2025, España fue el único mercado de los grandes europeos donde su ventas no decrecieron con respecto al año anterior.

Por su parte en Italia, la firma estadounidense ha comercializado una cifra muy similar a la española, con 4.419 unidades vendidas, un 27,3% más que hace un año, impulsadas principalmente por un fuerte mes de marzo donde lograron más de dos tercios de las ventas totales del trimestre, con 2.920 entregas (+31,6%).

Por último, en Reino Unido, la marca dirigida por Elon Musk ha totalizado 11.739 matriculaciones hasta el mes de marzo, que suponen una caída del 5,8% en comparativa con las 12.474 ventas que realizó en el primer trimestre de 2025. No obstante, selló igualmente un gran mes de marzo con 8.599 operaciones --unas tres cuartas partes de sus ventas totales-- y un alza del 20%.