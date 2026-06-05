Las ventas de neumáticos de los talleres españoles de vehículo industrial crecen un 2,1% en un año

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MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocio de los talleres de vehículo industrial en el neumático experimenta un crecimiento del 2,1% en un año, según el último informe anual del sector elaborado por el Club de la Posventa del Vehículo Industrial, con datos al cierre del mes de abril de 2026.

La actividad de neumáticos muestra una evolución positiva en los talleres independientes de vehículo industrial con un crecimiento interanual del 1,7% en el número de operaciones de los talleres no autorizados de marca que mantienen y reparan camiones y autobuses.

Además, se ha dado un ligero incremento de la factura media al transportista cliente por la reposición o arreglo de los neumáticos del 0,5% en ese periodo.

Los datos más recientes del Club de la Posventa del Vehículo Industrial, correspondientes al bimestre de marzo y abril de 2026, apuntan a una mejora de la actividad en la reposición de neumáticos para camión y autobús.

En esos dos meses, con un aumento en número de órdenes de reparación en esta especialidad del 3,3% y un aumento de la factura media del 3,5%, la facturación por venta de neumáticos entre los talleres españoles de vehículo industrial se incrementa un 6,9% respecto al mismo bimestre de 2025.

Asimismo, entre mayo de 2025 y abril de 2026, los talleres españoles independientes que mantienen y reparan camiones y autobuses facturaron algo más de 63,23 millones de euros, cuando en los doce meses anteriores habían alcanzado unas ventas cercanas a los 61,90 millones de euros.