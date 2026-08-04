Las ventas de neumáticos de los talleres españoles de vehículo industrial crecen un 3,2% a un año

Archivo - Neumáticos - Javier Jimenez / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La facturación por la venta de neumáticos en los talleres de vehículo industrial ha experimentado un aumento del 3,2% al cierre de junio de este año y respecto a los últimos doce meses, tras un aumento interanual de las operaciones del 2,3%.

En total, los talleres españoles independientes que mantienen y reparan los neumáticos de camiones y autobuses facturaron algo más de 63,7 millones de euros, cuando en los doce meses anteriores habían alcanzado unas ventas cercanas a los 61,8 millones de euros.

Asi se desprende del último informe anual elaborado por el Club de la Posventa del Vehículo Industrial, que la venta de neumáticos continúa su buena dinámica en los talleres independientes de vehículo industrial al combinar un incremento en operaciones y una estabilidad en el importe medio por reparación.

En esta línea, el estudio señala que también se ha dado un incremento del 0,8% en la factura media al transportista cliente por el arreglo de los neumáticos durante el último año.

En lo que se refiere únicamente a los meses de mayo y junio de 2026, se ha dado un aumento de la actividad en neumáticos, con un incremento notable en la facturación.

En esos dos meses, con un crecimiento en número de órdenes de reparación en esta especialidad del 3,9% y de la factura media en un 1,3%, la facturación por la reparación de los neumáticos entre los talleres españoles de vehículo industrial crece un 5,2% respecto al mismo bimestre de 2025.