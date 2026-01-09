Las ventas de Polestar suben un 34% en 2025 tras vender 60.119 coches y apostar "todo sobre Europa"

Archivo - Las ventas de Polestar suben un 34% en 2025 tras vender 60.119 coches tras apostar "todo sobre Europa" - POLESTAR - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de vehículos eléctricos sueco Polestar elevó un 34% sus ventas en 2025, hasta comercializar 60.119 unidades en todo el mundo, tras impulsar su estrategia "todo sobre Europa" para fomentar su cuota de mercado en el mercado europeo.

De igual forma, estos datos se han apoyado también en un aumento del 27% en el último trimestre de la compañía, la cual entregó 15.608 vehículos entre octubre y diciembre del pasado año, según ha informado este viernes la compañía.

Durante el último año, Polestar ha apostado muy fuerte por hacerse un hueco en el viejo continente y alrededor del 78% de sus ventas fueron en suelo europeo en 2025, ya que la alta competencia en Estados Unidos y China ha generado una demanda más débil de sus modelos.

"2025 ha sido el mejor año de la historia para Polestar, a pesar de los continuos obstáculos externos y las difíciles condiciones del mercado. Estamos ganando cuota de mercado y superando en ventas a muchas marcas de automóviles consolidadas en los principales mercados europeos, lo que demuestra la expansión de nuestra red de ventas, que ha crecido más del 50% este año, nuestra atractiva gama de modelos y el esfuerzo del equipo", ha afirmado el consejero delegado de la compañía, Michael Lohscheller.