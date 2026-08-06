Las ventas de turismos 100% eléctricos de ocasión crecen un 31,5% en julio, hasta 3.347 unidades

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MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de modelos electrificados continúan al alza en el mercado de segunda mano, con un aumento del 31,5% de las comercializaciones de turismos eléctricos puros de ocasión en julio, con un total de 3.347 unidades.

Por su parte, las de híbridos enchufables usados subieron un 44,7% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 5.987 unidades, según datos de las patronales del sector Ganvam y Faconauto. De esta forma, el 4,8% de las ventas de turismos de segunda mano se correspondió con un modelo con enchufe.

En este contexto, las ventas de modelos usados con motores de combustión tradicional continúan a la baja. Los vehículos de segunda mano diésel, si bien concentraron el 48% de las operaciones, registraron una caída del 5% en julio, mientras que los de gasolina retrocedieron un 5,3%, registrando un total de 67.349 unidades

En conjunto, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión se mantuvieron estables (-0,6%) durante el pasado mes de julio, registrando un total de 195.180 unidades. La caída de las ventas de usados de entre 5 y 8 años, que retrocedieron un 8,3%, unido al descenso de las ventas de los modelos de más de 15 años, que cayeron un 2% en julio, contuvo el mercado.

En el acumulado, el mercado de turismos y todoterrenos de ocasión ya supera 1,2 millones de unidades vendidas. En concreto, registra un total de 1.292.954 unidades hasta julio, lo que supone un 2% más que en el mismo periodo del año pasado.

Esto supone que por cada turismo nuevo se venden 1,7 usados. Así, en lo que va de año, el mercado de turismos de segunda mano ha apoyado su crecimiento, en gran medida, en la renovación de flotas de las empresas alquiladoras.

En este sentido, los datos del sector muestran que las operaciones con turismos usados procedentes de 'rent a car' subieron un 14% hasta julio. De ahí, que las ventas de seminuevos (modelos de menos de un año) acumulen un aumento del 13,7% en lo transcurrido de ejercicio.