Las ventas de turismos electrificados de ocasión acumulan una subida del 47% hasta mayo

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MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de modelos electrificados continúan al alza en el mercado de segunda mano y acumulan una subida del 47% hasta mayo, según datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

A cierre del pasado mes, las ventas de turismos eléctricos puros de ocasión crecieron un 37,5% en mayo, con un total de 3.233 unidades. Por su parte, las de híbridos enchufables usados subieron un 50,3% en mayo, hasta alcanzar las 4.951 unidades.

En este contexto, las ventas de modelos usados con motores de combustión tradicional siguen marcando signo negativo en mayo. Los vehículos de segunda mano diésel, si bien concentraron el 47,8% de las operaciones, registraron una caída del 6,8%, mientras que los de gasolina descendieron casi un 4%, situándose en el 35,6% del total en mayo.

En conjunto, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión registraron un total de 177.606 unidades en mayo, en línea con el mismo mes del año pasado, cuando se registraron 178.986 unidades (apenas un 0,8% menos).

En lo que va de ejercicio, el mercado de ocasión suma un total de 898.993 unidades, manteniendo la estabilidad con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 894.982 unidades (un 0,4% más). En este contexto, el ratio VO/VN se sitúa en los 1,7 usados vendidos por cada nuevo vendido.

Por canales, los datos del sector muestran que las operaciones con turismos usados procedentes de rent a car subieron un 17,6% hasta mayo, convirtiéndose en sostén del mercado. De ahí, que las ventas de seminuevos (modelos de menos de un año) acumulen un aumento del 18% en lo que llevamos de ejercicio.

Para las patronales del sector, el ejercicio 2026 marcará un punto de inflexión. Así, mientras las ventas de modelos de propulsiones alternativas mantendrán un crecimiento a doble dígito en los próximos cinco años, los motores tradicionales (diesel y gasolina) seguirán a la baja.

En concreto, las estimaciones apuntan a que las ventas de turismos electrificados de segunda mano crecerán un 30% a cierre de 2026, alcanzando una cuota del 4,5% y creciendo progresivamente hasta el 10,6% en 2030.