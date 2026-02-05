Archivo - Las ventas de turismos de segunda mano arrancaron enero con un total de 157.776 unidades, un 8,8% menos. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mercado de turismos y todoterrenos de ocasión comenzó el 2026 con un total de entregas de 157.776 unidades, lo que se corresponde con un desplome del 8,8% sobre enero del año pasado, según los datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

De hecho, esta cifra se debe principalmente a la caída del 10,7% en las ventas de los vehículos de más de 15 años, la opción más popular de este mercado, ya que concentra el 40,5% de las ventas a cierre del mes pasado con un volumen de 63.901 vehículos.

Para las patronales del sector, el mercado de ocasión debe afrontar "una importante mejora cualitativa". La antigüedad media del usado vendido en España en enero se situó en los 11 años, pero superó los 15 años en las operaciones entre particulares, que constituyeron más de seis de cada diez transacciones el pasado mes.

Faconauto y Ganvam insisten en "la necesidad urgente de poner en marcha el plan nacional de renovación del parque para dar cumplimiento a la Ley de Movilidad Sostenible", ya que las ayudas del nuevo plan Auto+ no contempla la opción del achatarramiento como sí lo hacía el Plan Moves III.

LA ELECTRIFICACIÓN DEL MERCADO DE OCASIÓN SIGUE AVANZANDO

Respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel --que representaron el 47,2% de las operaciones-- registraron un descenso del 15% durante el pasado mes de enero. Los de gasolina, por su parte, cayeron un 10,8% en enero, con un total de 56.862 unidades vendidas, lo que supone un 36% del total del mercado.

Con respecto a las propulsiones alternativas, las operaciones con turismos eléctricos puros de segunda mano empezaron el ejercicio con una subida del 39% respecto a enero del año pasado, hasta alcanzar las 2.533 unidades vendidas, lo que supone el 1,6% del mercado total. En su caso, las ventas de híbridos enchufables de ocasión aumentaron un 32%, hasta contabilizar un total de 3.841 unidades.

Por comunidades, las ventas de turismos usados cayeron en todas las regiones, salvo en Madrid, que obtuvo un fuerte crecimiento del 38,8%, copletando 31.706 comercializaciones el pasado mes de enero, siendo el área del país con más entregas. Le siguieron como suele ser tónica en este mercado las regiones con más población como Andalucía (26.756 unidades, -17,2%), Cataluña (22.037 unidades, -5,9%), Comunidad Valenciana (16.658 unidades, -27%) y Galicia (-8.041 unidades, -18,3%).

LAS VENTAS DE VEHÍCULOS COMERCIALES CAEN CASI UN 10% EN ENERO

En lo que se refiere al mercado de vehículos comerciales usados, sus ventas se contrajeron un 9,9% respecto a enero de 2024, hasta las 25.373 unidades, según cifras reportadas por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

Por comunidades autónomas, solo hay incrementos respecto a enero de 2025 en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. En el resto, se producen descensos, por lo general mayores que en el mercado de turismos. Aunque la Comunidad Valenciana cae un 23%, hay mayores descensos en Cantabria y Asturias.