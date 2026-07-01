Las ventas de vehículos electrificados crecen un 38,8% hasta junio y superan las 150.000 unidades

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MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) registraron 154.271 unidades en la primera mitad del año, un aumento del 38,8% y el 20% del mercado total.

Solo en junio, sumaron 32.542 unidades, un aumento del 19,8% respecto al mismo mes de 2025. La cuota de mercado mensual se sitúa en 21,4%, posicionándose los vehículos con enchufe como segunda opción de compra y, por primera vez, las ventas de vehículos electrificados superan las 30.000 unidades vendidas en un mes.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), suben un 20,1% este junio, con un total de 96.407 unidades y representando el 63,5% del mercado total. Por tecnología, los híbridos convencionales vuelven a situarse como la primera opción de los usuarios, con el 38,9% de las ventas este mes. Los vehículos alternativos suman el primer semestre 484.928 unidades vendidas.

Las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 23,3% en junio de 2026, con 15.942 unidades matriculadas. Estos vehículos representan un 10,5% del total de mercado en el mes, 1,3 puntos porcentuales más que el mismo mes de 2025. En el acumulado del año, esta tipología alcanza las 71.086 unidades, un 35,4% más que la primera mitad de 2025, con el 9,23% del mercado

De su lado, las ventas de vehículos híbridos enchufables crecieron un 16,5% durante junio y alcanzan las 16.600 unidades matriculadas. Esta tipología representa el 10,9% de la cuota de mercado del mes. Respecto a los seis primeros meses del año, alcanzan las 83.185 unidades vendidas, un 41,8% más que 2025, con el 10,8% de las ventas.

Las ventas de vehículos híbridos no enchufables aumentan un 26,21% este mes. En total, se han matriculado 59.026 vehículos de esta tecnología durante el mes de junio, con el 38,9% del mercado. En el acumulado alcanza las 307.438 unidades, lo que representa un 39,9% de la cuota total del mercado.

Las ventas de vehículos de gas caen de nuevo con un 23,6% menos de ventas y 4.839 unidades matriculadas en junio. Estas cifras representan el 3,2% del mercado total del mes de junio. En el acumulado del año, esta tipología alcanza las 23.218 unidades, un 26,7% menos que el mismo periodo del año anterior y el 3% de las ventas.

MERCADO DE TURISMOS

Las matriculaciones de turismos electrificados, en la primera mitad de 2026 cierra con 470.388 turismos alternativos matriculados, un 21,5% más que el mismo periodo del año anterior. Este tipo de tecnologías continúa encabezando el conjunto de ventas con 7 de cada 10 unidades matriculadas. Dentro de este conjunto, los híbridos no enchufables son la tecnología más elegida, alcanzando una cuota del 47,3%.

En cuanto al mercado de turismos electrificados, junio registra un aumento en las ventas, con un 20,4% más y 29.791 unidades, lo que supone el 23,2% de la cuota de mercado. En el acumulado del año, esta primera mitad de 2026 alcanza las 141.142 unidades, un 37,9% más que el mismo periodo del año anterior y el 21,8% de las ventas. Los eléctricos puros (BEV) crecen un 26,5% con 14.224 unidades en el mes, mientras que los híbridos enchufables (PHEV) incrementan sus ventas un 15% con 15.567 nuevas unidades.

"Un mes más, la electrificación demuestra que es la tecnología con mayor progresión. En junio, 1 de cada 4 ventas de turismos ha sido eléctrico o híbrido enchufable, siendo la opción elegida por cerca del 30% de los ciudadanos dentro del canal de particulares", ha resaltado el director general de Anfac, José López-Tafall.