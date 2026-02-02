Las ventas de vehículos electrificados en España crecen un 46,7% en enero, hasta 16.654 unidades

Coche eléctrico - Europa Press

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) abren 2026 con 16.654 unidades vendidas, lo que supone un aumento del 46,7% respecto a enero de 2025.

La cuota de mercado de los vehículos electrificados este inicio de año se sitúa en 18,59%, 6 puntos porcentuales por encima de enero de 2025.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), crecen un 15,82% este enero, con 54.923 unidades vendidas y representando el 61,3% del mercado total. Por tecnología, los híbridos convencionales vuelven a situarse como la opción predilecta por los usuarios, con cerca del 40% de las ventas.

Las ventas de vehículos eléctricos puros aumentaron un 25% en enero de 2026, con 7.398 unidades matriculadas. Estos vehículos representan un 8,26% del total de mercado en el mes, un 1,5 puntos porcentuales más que el mismo de 2025.

Las ventas de vehículos híbridos enchufables crecieron un 70,2% durante enero y alcanzan las 9.256 unidades matriculadas. Representa el 10,33% de la cuota de mercado del mes, aumentando 4 puntos porcentuales el volumen registrado en enero de 2025.

Las ventas de vehículos híbridos no enchufables aumentan levemente este mes, con un 8,6% más de unidades vendidas. En total, se han matriculado 35.651 vehículos de esta tecnología durante el mes de enero, lo que representa un 39,79% de la cuota total del mercado.

Las ventas de vehículos de gas presentan una caída del 18,82% en enero con 2.618 unidades matriculadas. Estas cifras representan el 2,92% del mercado total del mes de enero.

MERCADO DE TURISMOS

Las matriculaciones de turismos electrificados, híbridos y de gas aumentan sus ventas este inicio de año un 15,7% con respecto a enero de 2025, hasta las 53.271 unidades entregadas. Este tipo de tecnologías inician el año encabezando, de nuevo, el conjunto de ventas con el 72,87% de la cuota de mercado. Respecto a los híbridos no enchufables, alcanzan una cuota del 48,69%, lo que supone que son 1 de cada 2 turismos vendidos durante este mes.

En cuanto al mercado de turismos electrificados, 2026 arranca registrando un aumento en las ventas, con un 48,3% más y 15.212 unidades respecto enero de 2025. La cuota de mercado alcanza el 20,8%, situándose 6 puntos porcentuales por encima del primer mes de 2025, donde alcanzó el 14,8% del mercado total.

Los eléctricos puros (BEV) crecen un 29,1% con 6.472 unidades en el mes, mientras que los híbridos enchufables (PHEV) incrementan sus ventas un 66,7% con 8.740 nuevas unidades.

"Este 2026 arranca con fuerza y mantiene el ritmo del final del año anterior, con más de 15.000 nuevas matriculaciones de electrificados. Pero la gran parte de estas matriculaciones son consecuencia del cierre de operaciones del último trimestre de 2025, por lo que hemos de actuar en 2026 para consolidar el ritmo", ha subrayado el director general de Anfac, José López Tafall.