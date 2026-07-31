Volkswagen abre los pedidos de las renovadas Multivan y California con mejoras en diseño y tecnología - VOLKSWAGEN/EP

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Vehículos Comerciales ha abierto los pedidos de las nuevas versiones de Multivan y California, que incorporan una actualización centrada en el diseño exterior, la digitalización del habitáculo y la incorporación de nuevos sistemas de asistencia a la conducción.

En cuanto a la oferta comercial, el Multivan estará disponible con los acabados Edition+ y Energy, mientras que la California se ofrecerá en las versiones Beach y Ocean.

El precio de partida del Multivan Energy con motor diésel de 150 caballos será de 68.830 euros para clientes particulares (desde 52.210 con desgravaciones para autónomos y empresas), mientras que el California Beach arrancará en 72.790 euros (desde 55.270 con las premisas anteriores). Volkswagen ha señalado que próximamente incorporará nuevas versiones al configurador.

En el apartado mecánico, la gama mantiene como una de sus principales opciones la versión híbrida enchufable 'eHybrid 4Motion', con una potencia conjunta de 245 caballos y una batería de 19,7 kWh. Además, ambos modelos volverán a ofrecerse con motor diésel 2.0 TDI de 150 caballos y cambio automático DSG de siete velocidades.

Entre las principales novedades, ambos modelos estrenan un frontal rediseñado con nuevos faros LED de mayor tamaño y eficiencia lumínica, un parachoques revisado y nuevos colores de carrocería y diseños de llantas, en una evolución que mantiene el ADN estético de la histórica Volkswagen T1.

En el interior, Volkswagen ha renovado el salpicadero con un cuadro de instrumentos digital de nueva generación y un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 12,9 pulgadas, además de nuevos controles táctiles para la climatización y el audio y una consola central rediseñada con mayor capacidad de carga para dispositivos móviles.

La actualización también incorpora la última evolución del sistema Travel Assist, que añade por primera vez funciones como el reconocimiento de semáforos y el cambio de carril asistido en autopista. Asimismo, integra el sistema Emergency Assist, capaz de detener el vehículo de forma controlada en caso de que el conductor sufra una emergencia médica.

Volkswagen también ha introducido mejoras en el confort, entre ellas un nuevo sistema de climatización estacionaria para las versiones híbridas enchufables, capaz de funcionar hasta ocho horas, una nueva configuración de asientos --incluida una disposición 'vis-à-vis' para la versión de ocho plazas del Multivan-- y nuevas combinaciones de acabados interiores.