Volkswagen aprueba el reparto de dividendo y ratifica a Hans Dieter Pötsch al frente de su consejo - VOLKSWAGEN

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los accionistas de Volkswagen han aprobado por amplia mayoría todas las propuestas presentadas por el comité ejecutivo y el consejo de administración durante la junta general anual del grupo alemán, incluyendo el reparto de dividendo correspondiente al último ejercicio y la ratificación de Hans Dieter Pötsch como presidente del consejo de administración tras su reelección.

En concreto, los accionistas dieron luz verde a la distribución de un dividendo de 5,20 euros por acción ordinaria y de 5,26 euros por acción preferente, lo que supone un porcentaje de reparto superior al 30%. Asimismo, la compañía destacó que las acciones preferentes de Volkswagen ofrecieron una rentabilidad del 5,1% tomando como referencia el precio de cierre al final del ejercicio.

La junta también aprobó la gestión de los miembros del comité ejecutivo y del consejo de administración que ejercieron sus funciones durante el ejercicio 2025, una propuesta que recibió una amplia mayoría de los votos emitidos por los accionistas presentes o representados.

Por otro lado, los accionistas aprobaron con el 97,46% de los votos la firma de un nuevo acuerdo de cobertura con las aseguradoras de responsabilidad para directivos y consejeros (D&O).

Según explica la compañía, la formalización de este nuevo contrato fue necesaria después de que el Tribunal Federal de Justicia de Alemania declarara inválida por motivos formales la resolución aprobada en la junta general de 2021, lo que provocó la nulidad del acuerdo de cobertura anterior.

Asimismo, la junta general respaldó con el 99,99% de los votos una resolución de confirmación relacionada con el acuerdo de responsabilidad alcanzado con el expresidente del consejo de dirección de Volkswagen, Martin Winterkorn.

Con estas decisiones, el grupo alemán refuerza la estabilidad de su gobierno corporativo en un momento marcado por la transformación del sector automovilístico en un contexto marcado hacia la movilidad eléctrica, la digitalización y el desarrollo de tecnologías de conducción autónoma.