Volkswagen progresa en la electrificación de su nueva flota con los nuevos ID.5 e ID.5 GTX

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen ha presentado dos nuevos modelos, el primer SUV coupé eléctrico de la marca, el ID.5, y el deportivo premium ID.5 GTX, para progresar en la electrificación de su nueva flota de vehículos y entrar en nuevos segmentos del mercado al que llegarán en 2022, según un comunicado de la compañía.

El coupé eléctrico, con 4,599 metros de largo, tiene tres motorizaciones y equipará un motor eléctrico en el eje trasero, mientras que el ID.5 GTX, de 4,582 metros, montará un motor dual (uno en cada eje) con tracción total.

A pesar de su silueta coupé, el ID.5 tiene solo 12 milímetros menos de espacio para la cabeza en la parte trasera que el ID.4. La larga distancia entre ejes de 2,766 metros facilita unas condiciones espaciales interiores comparables a las de los SUV de categorías superiores. El volumen del maletero es de 549 litros, mientras que los materiales de revestimiento de los asientos varían en función de la versión interior.

Todos los motores del ID.5 se alimentan de una amplia batería con gran autonomía. Un bajo coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,26 (o 0,27 en el ID.5 GTX) aumenta la eficiencia y maximiza la autonomía del vehículo. Esta capacidad se ve reforzada por el alerón integrado en el portón trasero de gran apertura y forma aerodinámica. Las salidas de aire de refrigeración eléctricas de la parte delantera del vehículo se abren solamente cuando es necesario, para garantizar un flujo de aire óptimo.

La versión 3.0 del software ID. incluye varias mejoras, como el control por voz y ahora, tiene capacidad de aprendizaje y permite el acceso a la información en línea desde la nube. Los servicios 'We Connect' proporcionan al conductor información de tráfico en línea en tiempo real, actualizaciones de mapas en línea, información sobre estaciones de carga, radio web y mucho más.

Así, esta generación del software permite realizar actualizaciones 'over-the-air' y activar funcionalidades adicionales, de manera que el ID.5 pueda estar siempre actualizado.

Con el sistema de comunicación Car2X, los datos de los vehículos compatibles de la flota de Volkswagen y las señales de la infraestructura en un radio de hasta 800 metros pueden interpretarse localmente en una fracción de segundo, lo que permite alertar al conductor sobre zonas peligrosas, accidentes y tráfico detenido. El sistema ID. Light en el salpicadero ayuda a proporcionar avisos visuales.

ESTRATEGIA 'WAY TO ZERO'

En su estrategia 'Way to ZERO', la compañía tiene previsto ser neutral en emisiones de dióxido de carbono en 2050, por ello, el ID.5 y el ID.5 GTX, que se fabrican en la planta de Zwickau (Alemania), son vehículos neutros en carbono en el momento de entrega al cliente. Además, cuando se cargan con energía 100% verde, los vehículos ya son prácticamente neutros desde el punto de vista climático.

Con su sistema de carga 'We Charge', Volkswagen ofrece el sistema respetuoso con el medioambiente de más rápido crecimiento para una carga cómoda, interconectada y sostenible.

La red cuenta con unos 250.000 puntos de recarga en toda Europa. Utilizando el cable estándar Modo 3, el SUV coupé eléctrico también puede cargarse con hasta 11 kilovatios de corriente alterna, incluso cuando está fuera de casa. El rendimiento de carga puede alcanzar hasta 135 kilovatios de serie en una estación de carga rápida.

