Volkswagen rebaja su previsión para 2026 y cifra en 10.000 millones el impacto por aumento de costes

Archivo - Volkswagen rebaja su previsión para 2026 y prevé un impacto de 10.000 millones por aumento de costes - Sina Schuldt/dpa - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volkswagen ha revisado a la baja sus previsiones financieras para el ejercicio 2026 ante el deterioro del fondo de comercio de Porsche AG, el empeoramiento del entorno de mercado, especialmente en China, y el incremento de los gastos asociados a su procesos de reestructuración.

Esta revisión a la baja de las previsiones se produce tras un acuerdo alcanzado hace varias semanas con los trabajadores, por el que la compañía germana recortará aproximadamente 50.000 empleos en sus centros de actividad en Alemania hasta 2030, como parte de su plan para recuperar rentabilidad frente a otros competidores, y hasta los 100.000 puestos de trabajo en todo el mundo hasta el cierre de década.

La compañía alemana espera ahora cerrar el ejercicio con unos ingresos por ventas de aproximadamente 315.000 millones de euros (un -2,2%), frente a los 321.900 millones de euros registrados en 2025. Esta cifra se sitúa en torno al punto medio del anterior rango de previsión, que contemplaba una evolución de entre un -3% y un 0%.

La revisión es más significativa en el caso del resultado operativo. Volkswagen prevé ahora un margen operativo sobre ventas de hasta el 1%, frente al rango de entre el 4% y el 5,5% que manejaba en anteriores previsiones y al 2,8% registrado en 2025.

La previsión de la compañía se sitúa, además, por debajo de la estimación media de los analistas, que era del 4,1%.

Volkswagen calcula que los "efectos extraordinarios" tendrán un impacto aproximado de 10.000 millones de euros sobre el beneficio operativo de 2026. De esta cantidad, unos 900 millones ya fueron contabilizados durante el primer semestre del ejercicio.

Si se excluyen estos efectos extraordinarios, el grupo estima que el margen operativo sobre ventas se situaría en torno al 4% en el conjunto de 2026.

PORSCHE, CHINA Y LA REESTRUCTURACIÓN LASTRAN LAS CUENTAS

Uno de los principales impactos procederá del deterioro del fondo de comercio asociado a Porsche. La marca deportiva ha comunicado a Volkswagen la evolución prevista de sus principales indicadores financieros en el marco de su planificación a largo plazo actualizada.

A partir de estas nuevas perspectivas, Volkswagen ha revisado las hipótesis a medio y largo plazo utilizadas para determinar el valor de la compañía, incluyendo el rango de margen a medio plazo del 10% al 15% comunicado por Porsche.

De hecho, Volkswagen estima un deterioro no monetario de aproximadamente 6.000 millones de euros sobre el fondo de comercio asignado al negocio de Porsche. Este impacto se reflejará en el beneficio operativo del Grupo Volkswagen durante el tercer trimestre, ha reportado la compañía.

A esta partida se sumarán aproximadamente 2.000 millones de euros de impactos negativos adicionales durante el segundo semestre, derivados de mayores gastos de reestructuración como consecuencia de la ampliación de los planes de jubilación anticipada y de la venta prevista de Volkswagen Osnabrück GmbH --en el marco del acuerdo 'El Futuro de Volkswagen' alcanzado a finales de 2024--.

Volkswagen también atribuye la revisión de sus previsiones a un empeoramiento del entorno de mercado, especialmente en China, y a una aceleración del cambio de la demanda hacia los vehículos eléctricos, que repercutirá en la evolución de ventas de las marcas Audi y Volkswagen Turismos.

Por último, este anuncio ha tenido efecto en los mercados. Las acciones de Volkswagen AG cayeron un 7,5% en la jornada del viernes. La entidad ha publicado que los resultados al cierre del tercer trimestre se publicarán el 29 de octubre de 2026.