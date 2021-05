Volkswagen recibe una oferta de 7.500 millones por Lamborghini

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo automovilístico Volkswagen ha recibido una oferta de 7.500 millones de euros por la marca de superdeportivos Lamborghini, que está controlada por Audi, que a su vez pertenece al consorcio alemán.

Según ha adelantado el diario 'Autocar', esta oferta no vinculante ha sido lanzada por la empresa suiza Quantum Group, que ha formado un consorcio con la firma de inversión inglesa Centricus Asset Management, con el objetivo de crear una plataforma de inversión en tecnología y estilo de vida.

Quantum Group está representada en la oferta de adquisición de Lamborghini por Rea Stark, cofundador de Piech Automotive, la empresa con sede en Zúrich detrás del modelo Piëch Mark Zero GT presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2019.

La adquisición de Automobili Lamborghini, incluyendo su histórica sede en la ciudad de Sant'Agata en Italia, sería "fundamental" para los intereses de Quantum Group.

Sin embargo, fuentes de Audi han asegurado que Lamborghini "no está a la venta", por lo que el grupo no estaría interesado en deshacerse de la firma. No obstante, tanto el consejero delegado del grupo Volkswagen, Herbert Diess, como el de Audi, Markus Duesmann, tendrían conocimiento de la oferta.