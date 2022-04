Volkswagen retoma su Driving Experience con los nuevos ID.5, Taigo y Polo GTI como protagonistas

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escuela de conducción Volkswagen Driving Experience arranca una nueva edición en los circuitos de Montmeló (Barcelona) y Jarama (Madrid) con los nuevos ID.5, Taigo y Polo GTI como protagonistas del evento.

Según ha explicado la marca en un comunicado, en los cursos de conducción los alumnos estarán acompañados por Luis Moya, dos veces campeón del mundo de rallyes y embajador de la marca, que a su vez contará con un equipo de monitores profesionales expertos, no solo en la gama de modelos convencionales de Volkswagen, sino también en los modelos eléctricos.

La primera cita del calendario de los cursos Volkswagen Driving Experience tendrá lugar el día 3 de mayo en el Circuito de Montmeló y los días 2, 3 y 4 de junio en el Circuito del Jarama.

Además, este año se estrena el Meet & Drive con Luis Moya, que ofrecerá la posibilidad de vivir una experiencia exclusiva con el piloto.

A los cursos individuales de la Escuela One to One, que ofrecen la posibilidad de acceder a una clase privada exclusiva con un piloto de la Escuela de Conducción de Volkswagen, se añade ahora el Meet & Drive con Luis Moya, con la que se podrá compartir una comida privada junto al piloto. Las fechas serán el 10 de septiembre en Madrid y el 17 de septiembre en Barcelona.

ESCUELA ID.

Con la Escuela ID., los asistentes tendrán un módulo teórico, en el que aprenderán cuáles son las ventajas de un eléctrico y en el que se aclararán todas las dudas en relación a la carga, la autonomía y la movilidad.

En las pruebas dinámicas tendrán la oportunidad de ponerse al volante del nuevo ID.5 en circuito, hacer pruebas de frenado y sacarle partido a la conducción de un coche eléctrico. La Escuela ID. se puede adquirir por un precio de 170 euros para clientes de la marca y 220 euros para no clientes.

ESCUELA R Y ESCUELA GTI

La Escuela R y la Escuela GTI están dirigidas a aquellas personas que quieren aprender o mejorar su técnica de conducción. Para ello, Volkswagen pone a su disposición dos niveles de formación en función de la experiencia del conductor.

La Escuela GTI está dirigida a personas con hasta dos años de carnet. Consta de una formación teórica, en la que se incide en la colocación de las manos al volante, la importancia de la vista y el peligro que representan las distracciones, al alcohol y las drogas. En la parte práctica, los alumnos podrán rodar en pista al volante del Golf GTI, el Polo GTI y el nuevo Taigo para poner a prueba su capacidad de reacción, la frenada con esquiva sobre superficies deslizantes o la gestión del tráfico, entre otras pruebas.

La Escuela R está diseñada para conductores más experimentados que quieren ir un paso más allá y aprender nuevas técnicas que les permitan reaccionar con mayor seguridad ante situaciones adversas. Para ello, durante el curso ahondarán en la importancia de la trazada y las partes de una curva o los pesos e inercias del vehículo, conceptos que podrán poner en práctica en pista combinando pruebas dinámicas con superficies deslizantes, ejercicios de preparación para la curva, competición en paralelo para aprender a controlar la intensidad de la frenada o cómo hacer las principales trazadas. Los alumnos de la Escuela R, más experimentados, tendrán la oportunidad de conducir el Golf R, el T-Roc R, el Arteon R y el Arteon Shooting Brake R.

La Escuela GTI tiene un precio de 140 euros para clientes y de 190 euros para no clientes. Por su parte, la Escuela R tiene un precio de 240 euros para clientes y de 300 euros para no clientes.

RACE TOUR FAST TRACK

Por último, el Race Tour Fast Track ofrece una experiencia personalizada de dos horas de duración en la que el cliente podrá elegir entre tres módulos diferentes, en función de sus preferencias: Pista + Eléctricos, Pista + Off Road, Off Road + Eléctricos.

Los clientes podrán probar los modelos: Golf R, Golf GTI, T-Roc R, T-Roc Sport, Tiguan, Touareg, Nuevo Taigo, ID.3, ID.4 / ID. 4 GTX, Nuevo ID. 5, Passat GTE y Arteon.

El Race Tour Fast Track tiene un precio de 75 euros para clientes y de 110 euros para no clientes.