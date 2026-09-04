Volkswagen sube un 6% en Bolsa tras la aprobación de su plan de futuro 2030

Archivo - Imagen de un concesionario de Volkswagen en Alemania - VOLKSWAGEN - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las acciones del fabricante de automóviles germano Volkswagen subían un 6% en los primeros compases de la sesión de este viernes después de que su consejo de supervisión haya dado el visto bueno a su plan de transformación 2030.

En concreto, los títulos de Volkswagen en la Bolsa alemana subían un 6% al filo de las 9.30 horas, hasta situarse los 80,94 euros por acción.

El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen aprobó ayer por unanimidad el 'Future Plan 2030' presentado por el consejo de administración, un programa de transformación con el que el fabricante alemán pretende reforzar su competitividad y adaptar su estructura al profundo cambio que atraviesa el sector de la automoción, tal y como ha explicado en un comunicado.

Entre las principales medidas del plan figura un ajuste de la capacidad de la plantilla mundial de aproximadamente 50.000 puestos de trabajo, incluidos puestos directivos, ante el "incremento de la competencia internacional, el cambio en la demanda y la transformación tecnológica del sector". Esta cifra se suma a la ya pactada de otros 50.000 puestos a finales de año que anunció la firma hasta el final de la década.

Volkswagen considera que este ajuste es "esencial" para adecuar su capacidad laboral a la evolución económica y garantizar la competitividad del grupo a largo plazo.

El plan, considerado por la compañía como el programa de "transformación estratégica más profundo de su historia", contempla un total de 12 iniciativas destinadas a hacer el grupo y sus marcas "más resilientes y competitivas".

El plan contempla una inversión de 135.000 millones de euros para inversiones de capital e investigación y desarrollo en el periodo de planificación de 2027 a 2031, al tiempo que busca reducir costes y simplificar las estructuras corporativas.

El consejero delegado de Volkswagen, Oliver Blume ha destacado que la aprobación del plan supone "una fuerte señal para el futuro" del grupo y ha asegurado que la compañía pretende asumir su responsabilidad con sus empleados, socios y el empleo industrial a nivel mundial.

SIN NOTICIAS SOBRE SEAT

Uno de los puntos más relevantes del plan afecta a la producción europea. La compañía reconoce que su capacidad productiva en Europa supera actualmente la demanda en más de 500.000 vehículos y señala que, en las condiciones actuales, "no puede garantizarse una asignación competitiva de producción para las plantas de Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm entre 2031 y 2034".

Volkswagen desarrollará antes de finales de junio de 2027 un plan para establecer una estructura productiva europea sostenible y competitiva, aunque por ahora esto no afecta a Martorell ni a Seat.

La comunicación del acuerdo en el Consejo no incluye ninguna referencia al futuro de la marca Seat, a pesar de que el medio económico alemán 'WirtschaftsWoche' publicó que el Comité directivo planificaba una plan de reorganización para la firma española en la que no continuaría más allá de 2029, para centrar todos los recursos en Cupra.

Ante esta noticia, desde el fabricante de Martorell se manifestó ayer que "no se ha tomado ninguna decisión al respecto".

MENOS MODELOS Y MAYOR EFICIENCIA

Volkswagen también prevé una importante reducción de la complejidad de su gama. Para 2035, el grupo plantea reducir alrededor de un 50% su cartera de modelos y aproximadamente un 75% la complejidad de su oferta, con el objetivo de concentrar volúmenes en un menor número de vehículos y aprovechar economías de escala.

Entre los principales objetivos financieros figura alcanzar en 2030 una facturación anual equivalente a nueve millones de vehículos vendidos y un margen operativo del 9%, lo que supondría un resultado operativo de aproximadamente 31.000 millones de euros.

El grupo prevé además unos costes generales de 37.000 millones de euros y una inversión de 135.000 millones entre 2027 y 2031 en capital y actividades de investigación y desarrollo.