Volkswagen triplica ventas de comerciales electrificados con hasta 1.080 unidades en el primer trimestre - VOLKSWAGEN VEHÍCULOS COMERCIALES

Una de cada cinco ventas electrificadas (22%) en el segmento furgonetas correspondieron a la compañía alemana en España MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Volkswagen Vehículos Comerciales ha presentado este martes en España su gama electrificada tras haber triplicado (+200%) sus registros durante el primer trimestre con 1.080 matriculaciones de furgonetas y vehículos comerciales, que le han permitido ser la segunda marca en España en este segmento de ventas hasta el mes de marzo.

Según ha informado la compañía, esta ofensiva de producto ha permitido a la marca alcanzar una cuota superior al 22% en ventas de vehículos electrificados en el segmento de comerciales en España, es decir, una de cada cinco ventas en el primer trimestre fueron bajo la marca Volkswagen.

Además estos datos, según indican, supone duplicar la media del mercado, situada en el 10,4% tras anotarse unas 5.000 unidades en los tres primeros meses del año.

En cuanto al desempeño global, Volkswagen Vehículos Comerciales registró una evolución claramente superior, con un aumento de sus ventas por encima del 18% y un total 4.857 unidades entre enero y marzo, con una cuota de mercado del 10,1% en el primer trimestre. Mientras, el segmento de vehículos comerciales España cerró el primer trimestre con un incremento en las ventas del 13% y 48.038 unidades registradas.

AUTONOMÍAS DE HASTA 469 KILÓMETROS

Actualmente, la gama electrificada se compone por cerca de una decena de modelos entre híbridos enchufables (Caddy eHybrid, el Multivan eHybrid, California eHybrid) y 100% eléctricos (ID.Buzz, el e-Transporter y el e-Caravelle), siendo una de "las más completas del mercado" y sobre todo con unas configuraciones orientados tanto a clientes profesionales como particulares con disposición de cinco, ocho y hasta nueve plazas según la elección.

La gama electrificada incluye versiones híbridas enchufables con autonomías eléctricas de hasta 119 kilómetros bajo circulacción 100% eléctrica (hasta más de 800 km de autonomía total) hasta 820 kilómetros permitiendo cubrir "las necesidades de todos sus clientes", así como modelos 100% eléctricos que alcanzan hasta 469 kilómetros de autonomía en ciclo combinado.

Además, la compañía prevé ampliar su gama en 2026 con la llegada de nuevas versiones híbridas enchufables de Transporter y Caravelle.

APUESTA POR LA ÚLTIMA MILLA SIN EMISIONES

Volkswagen Vehículos Comerciales ha subrayado que su estrategia pasa por ofrecer soluciones adaptadas a diferentes necesidades, con especial foco en el reparto urbano y la logística de última milla sin emisiones.

La compañía destaca que la combinación de autonomías crecientes, capacidades de carga y variedad de configuraciones permite cubrir prácticamente todos los segmentos del mercado, tanto en el ámbito profesional como en el de ocio.