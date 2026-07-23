Volvo Car duplicó en 2025 su beneficio en España, hasta los 4,2 millones de euros

Archivo - Volvo Car duplica su beneficio en España hasta los 4,2 millones de euros - VOLVO CARS - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Volvo Car España, la filial de la compañía sueca en el mercado español, se anotó un beneficio de 4,2 millones de euros en su ejercicio de 2025, lo que supone duplicar las cifras registradas por la compañía en 2024 (+110%), según las cuentas depositadas por la compañía en el Registro Mercantil y a las que ha tenido acceso Europa Press a través de Informa.

Por su parte, el resultado de explotación de Volvo en España (Ebitda) alcanzó la cifra de 4,9 millones de euros, igualmente duplicando sus números con respecto al mismo periodo del año anterior (+145%). Mientras, los ingresos financieros de la sociedad se redujeron en un 62% hasta 1,12 millones de euros.

En cuanto a la cifra de negocio, la firma sueca logró una facturación 550,9 millones de euros, lo que se corresponde con un recorte del 11% en comparativa con el ejercicio 2024, con unas ventas comerciales en todo el ejercicio de 56.694 unidades (-1%).

Al igual que ocurrió en 2024, la compañía no repartirá dividendos y ha destinado 1,51 millones de euros en concepto de reservas.

PERSPECTIVAS PARA 2026

De cara a 2026, la filial de la compañía sueca en España prevé seguir su estrategia comercial centrada en el "crecimiento del volumen, la electrificación y la experiencia" de sus clientes.

Asimismo, ambiciona alcanzar un 25% de sus ventas en vehículos 100% eléctricos este año, por encima del 10% de cuota en el que sitúan al conjunto del mercado nacional.

La compañía cerró el ejercicio 2025 con una plantilla de 302 empleados, 15 empleados menos que al cierre de 2024.