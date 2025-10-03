Volvo Cars alcanza el millón de híbridos enchufables vendidos en todo el mundo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de vehículos de origen sueco Volvo Cars ha alcanzado un "hito histórico" en su estrategia de electrificación al entregar en septiembre su híbrido enchufable número un millón.

Los híbridos enchufables (PHEV) supusieron el 23% de las ventas globales de Volvo Cars en la primera mitad de 2025. Las ventas de PHEV pasaron de casi 46.000 unidades en 2019 a más de 177.000 unidades en 2024, respaldadas por la fuerte demanda de los XC60 y XC90 en las tres principales regiones de ventas.

La gama de híbridos enchufables de Volvo se ha ampliado recientemente con el lanzamiento del XC70, el primer SUV de gran autonomía de la marca, que ofrece más de 200 kilómetros en modo completamente eléctrico (ciclo CLTC). "Gracias a su sólida oferta, Volvo Cars ostenta la mayor cuota de ventas de PHEV entre todos los fabricantes tradicionales de vehículos premium", ha respaldado la compañía.

"Volvo Cars apuesta por un futuro totalmente eléctrico y llegaremos a él al ritmo que convenga a nuestros clientes. Nuestros híbridos enchufables son un puente crucial hacia ese futuro para aquellos clientes que aún no están preparados para cambiar a un vehículo totalmente eléctrico", ha afirmado el director comercial de la compañía, Erik Severinson.

Según los datos de la compañía, los híbridos enchufables de su marcan se utilizan como vehículos eléctricos en buena parte del tiempo: en promedio, los conductores usan el modo eléctrico en aproximadamente el 50% de sus trayectos, sobre todo en entornos urbanos.

Esta tendencia, junto con la estrategia de renovación continua de sus híbridos, "permitirá a la empresa acompañar el desarrollo de la infraestructura de recarga y facilitar la adopción de vehículos 100% eléctricos", ha concluido la entidad.