Volvo Cars cae un 22% en Bolsa tras perder 282 millones de euros en 2025 por los aranceles de EE.UU.

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars se dejaba más de un 22% en el arranque de la sesión bursátil de este jueves en Estocolmo, hasta negociar sus acciones a un precio individual de 22,96 (2,15 coronas suecas), tras anunciar pérdidas por importe de 3.000 millones de coronas suecas (282,8 millones de euros) en 2025, frente al beneficio neto de 15.900 millones de coronas suecas (1.498 millones de euros) alcanzado en el ejercicio 2024.

Las ventas cayeron un 11% interanual, hasta 357.300 millones de coronas suecas (33.665 millones de euros). Esta disminución se debió principalmente a menores volúmenes mayoristas y a una combinación de ventas y precios desfavorables, parcialmente compensados por un aumento de las ventas de vehículos usados.

De su lado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ha caído un 21% respecto al año anterior, hasta 35.700 millones de coronas suecas (3.363 millones de euros).

El resultado operativo se ha contraído un 99% interanual, hasta 300 millones de coronas suecas (28,2 millones de euros). El margen Ebit ha sido del 3,5%, frente al 6% de 2024.

La disminución se debió principalmente a la combinación de ventas y precios, así como a un menor volumen de ventas al por mayor. Estos efectos se compensaron parcialmente con una mayor eficiencia en los gastos de venta y administración, así como con la parte no reconocida de las pérdidas de Polestar.

"A lo largo de todo el año 2025, el mercado mundial de automóviles operó en condiciones difíciles y desiguales, influenciado por una combinación de presiones macroeconómicas, tensiones geopolíticas y cambios regulatorios y comerciales. En general, el año se caracterizó por una demanda limitada, una competencia intensificada y un mayor enfoque en la rentabilidad y la eficiencia", ha resumido Volvo Cars.

REGISTRA PÉRDIDAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

En lo que se refiere al cuarto trimestre, Volvo Cars ha registrado pérdidas por importe de 350 millones de coronas suecas (32,9 millones de euros), frente al beneficio neto de 2.337 millones de coronas suecas (220 millones de euros) del cuarto trimestre de 2024.

A su vez, Volvo Cars ha recortado sus ventas en un 16% interanual, hasta 94.400 millones de coronas suecas (8.893 millones de euros). El rendimiento del cuarto trimestre se vio afectado por diversos factores externos, como los aranceles de EE.UU. y el impacto negativo en la divisa de la corona sueca.

Además, los ingresos se vieron afectados por la baja demanda, que presionó los precios, y por la eliminación de los incentivos para vehículos eléctricos en EE.UU., lo que afectó negativamente a las ventas del trimestre.

De su lado, el beneficio operativo se contrajo un 51% respecto al cuarto trimestre de 2024, hasta 1.800 millones de coronas suecas (169 millones de euros).

2026, UN AÑO DESAFIANTE CON BUENAS EXPECTATIVAS

En 2026, Volvo Cars se centrará en la ejecución de su estrategia, con el objetivo de lograr márgenes Ebit a largo plazo superiores al 8%, "sólidos flujos de caja positivos y crecimiento mediante productos electrificados".

A corto plazo, la empresa seguirá mejorando su eficiencia y reduciendo su base de costes, lo que contribuirá a mitigar un entorno externo persistentemente difícil. Volvo Cars seguirá reduciendo los costes variables e indirectos a lo largo de 2026. Su ritmo de inversión seguirá avanzando hacia niveles asequibles.

Para 2026, Volvo Cars pretende volver a crecer en volumen interanualmente durante todo el año y aumentar la generación de efectivo, con flujos de efectivo libres para todo el año claramente mejores que los que logró en 2025.

"2026 será un año desafiante para la industria, con la continua presión sobre los precios derivada de un mercado competitivo, los efectos arancelarios, la incertidumbre regulatoria y una menor confianza del consumidor. Se prevé una contracción del mercado premium en general", ha resumido la firma.