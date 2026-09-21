Volvo Cars 'ficha' en Skoda a Klaus Zellmer como nuevo presidente y consejero delegado

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MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Volvo Cars ha designado como próximo presidente y consejero delegado, a más tardar el 1 de octubre de 2027, a Klaus Zellmer, actual consejero delegado de Skoda, en sustitución de Hakan Samuelsson.

"Klaus Zellmer combina una profunda experiencia en el sector automotriz con una amplia trayectoria de liderazgo internacional y un sólido historial guiando a organizaciones a través de procesos de transformación y cambios en el mercado", ha afirmado el presidente de Volvo Cars, Eric Li.

Nacido en 1967, Zellmer es un ejecutivo global con amplia experiencia en el sector automotriz, con profundos conocimientos industriales, comerciales y tecnológicos, y un sólido historial liderando organizaciones a través de transformaciones complejas y condiciones de mercado cambiantes. Antes de estar en Skoda, fue miembro del consejo de administración de Volkswagen Turismos, donde fue responsable de Marketing, Ventas y Posventa.

Antes de unirse a Volkswagen Turismos, trabajó durante más de 20 años en Porsche, donde ocupó varios puestos de alta dirección, incluyendo el de director ejecutivo de Porsche Alemania y director ejecutivo de Porsche Norteamérica. Tras graduarse en Administración de Empresas, Klaus Zellmer trabajó durante tres años, a partir de 1994, en el Instituto de Economía Automotriz de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Nürtingen-Geislingen.

"Me complace unirme a Volvo Cars en un momento tan importante para el desarrollo de la compañía. Pocas marcas automovilísticas han forjado una reputación tan sólida y duradera en materia de seguridad, aplicando consistentemente este valor fundamental en todo el sector de la movilidad", ha afirmado ante su inminente designación.