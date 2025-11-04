Volvo Cars matricula 60.455 vehículos en octubre en todo el mundo, un 2% menos

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars vendió 60.455 automóviles en octubre en todo el mundo, lo que supone un descenso del 2% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes.

"Las cifras de ventas de este mes reflejan las difíciles condiciones del mercado que siguen afectando a nuestro negocio", ha declarado el director comercial de Volvo Cars, Erik Severinson.

Las ventas de modelos electrificados de la compañía --tanto totalmente eléctricos como híbridos enchufables-- representaron el 49% del total de vehículos vendidos en octubre, lo que supone un descenso del 1% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Los vehículos totalmente eléctricos representaron el 23% del total de vehículos vendidos durante el mes, mientras que los híbridos enchufables alcanzaron el 26%.

En octubre, el XC60 fue el modelo más vendido, con 18.123 unidades (19.846 en 2024), seguido del XC40/EX40, con 15.194 unidades (14.088 en 2024), y el XC90, con 7.417 unidades (8517 en 2024).

En el acumulado del año, Volvo Cars ha vendido un total de 622.608 vehículos hasta octubre, un 8% menos que en el mismo periodo del año anterior. En estos meses, las ventas de vehículos electrificados ha caído un 10%, hasta 286.644 unidades.