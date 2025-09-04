Volvo Cars vende 48.029 vehículos en agosto a nivel mundial, un 9% menos

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars registró unas ventas mundiales de 48.029 vehículos en agosto, lo que supone un descenso del 9% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves.

Las ventas de modelos electrificados de la compañía --modelos totalmente eléctricos e híbridos enchufables-- representaron el 43% de todos los coches vendidos durante agosto y disminuyeron un 17% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los coches totalmente eléctricos representaron el 20% del total de coches vendidos en el mes, mientras que los modelos híbridos enchufables supusieron el 23%.

En agosto, el XC60 fue el modelo más vendido, con unas ventas de 17.366 coches (un 17,9% más respecto a las 14.723 unidades de agosto de 2024), seguido del XC40/EX40, con unas ventas totales de 9.404 coches (-11,8%) y el XC90, con 7.246 coches (-0,63%).