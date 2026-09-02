Volvo España se adjudica un contrato de Defensa por 9,4 millones para el suministro de camiones carrozados

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MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volvo España ha ganado un contrato de 9,41 millones de euros con el Ejército para el suministro de camiones carrozados versión Vehículo Especial Multiplataforma de Abastecimiento y Recuperación (Vempar), según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles.

En concreto, la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra ha adjudicado a la empresa de automóviles un contrato por valor exacto de 9.410.700 euros para esta adquisición.

El anuncio, con fecha de envío de 28 de agosto de 2026 y firmado por el jefe de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, Joaquín Javier González del Castillo, se refiere al establecimiento de un acuerdo marco.

La oferta de Volvo Group España SAU ha sido la única recibida y la fecha de adjudicación es del 27 de agosto del año actual.

Volvo Car España, la filial de la compañía sueca en el mercado español, se anotó un beneficio de 4,2 millones de euros en su ejercicio de 2025, lo que supone duplicar las cifras registradas por la compañía en 2024 (+110%).

Además, el resultado de explotación (Ebitda) de Volvo en España alcanzó la cifra de 4,9 millones de euros, igualmente duplicando sus números con respecto al mismo periodo del año anterior (+145%), mientras que los ingresos financieros de la sociedad se redujeron en un 62%, hasta 1,12 millones de euros.