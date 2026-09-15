Volvo lanza nuevas versiones híbridas enchufables del XC60 y XC90 con hasta 200 kilómetros de autonomía - VOLVO

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars ha presentado este martes nuevas variantes híbridas enchufables de gran autonomía de sus SUV XC60 y XC90, que alcanzan hasta 200 kilómetros de autonomía eléctrica en el caso del XC60 y 160 kilómetros en el XC90, con el objetivo de avanzar en la electrificación de su gama.

Según ha explicado la compañía, se trata de los primeros híbridos enchufables de gran autonomía de su historia para los mercados de Europa y América. En el caso del nuevo XC60, la nueva mecánica se combina además con una actualización integral de diseño.

Los pedidos de los nuevos XC60 y XC90, incluida la versión 'Black Edition', se abren este martes, mientras que la producción está prevista para comenzar a finales de otoño.

La autonomía eléctrica de ambos modelos es ahora "más de dos veces y media superior", expone la compañía, a la de las anteriores variantes híbridas enchufables, gracias a la incorporación de una batería de mayor capacidad integrada en el suelo y de un motor eléctrico más potente.

El sistema mantiene además un motor de gasolina que entra en funcionamiento cuando resulta necesario, mientras que tanto el XC60 como el XC90 continúan disponibles con motorizaciones semihíbridas.

La marca sueca considera estas nuevas versiones un elemento "clave" en su estrategia hacia una gama completamente eléctrica, al permitir cubrir buena parte de los desplazamientos cotidianos utilizando únicamente el motor eléctrico y sin emisiones de escape.

"El XC60 es nuestro modelo más vendido de todos los tiempos, mientras que el XC90 marcó el comienzo de un nuevo capítulo de nuestra historia", ha señalado el presidente y consejero delegado de Volvo Cars, Hakan Samuelsson, quien ha destacado que estas variantes, junto con el eléctrico EX60, refuerzan la oferta electrificada de la compañía en el segmento de los SUV de tamaño mediano.

NUEVO DISEÑO PARA EL XC60

El nuevo Volvo XC60 incorpora una profunda actualización de su diseño exterior, con modificaciones en la parte delantera y trasera que buscan ofrecer una imagen más dinámica y contemporánea.

Entre los cambios se encuentran una parrilla renovada, nuevas llantas y paragolpes, además de un capó y unas aletas delanteras rediseñadas. También se han actualizado los característicos faros Matrix LED con forma de "martillo de Thor".

En la parte trasera, Volvo ha introducido cambios en el diseño del portón, las luces LED y los paragolpes, con un mayor protagonismo de las líneas horizontales.

El habitáculo también recibe modificaciones, con un nuevo diseño del salpicadero y los paneles de las puertas, elementos decorativos de madera y tapicería de cuero de napa ventilado en color Cardamom.

El XC60 incorpora además la tecnología de seguridad activa más reciente de Volvo, capaz de detectar posibles colisiones y actuar para tratar de evitarlas o reducir sus consecuencias.

En el apartado tecnológico, el nuevo XC60 incorpora una pantalla de 11,2 pulgadas desde la que se accede al sistema de infoentretenimiento Volvo Car UX. También integra Google Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, que permite interactuar con el vehículo mediante lenguaje natural para funciones como planificar viajes, localizar lugares o gestionar mensajes.

EL XC90 MANTIENE LAS SIETE PLAZAS

Por su parte, el Volvo XC90 mantiene su configuración de siete plazas y continúa posicionándose como uno de los SUV familiares de gama alta de la marca.

El modelo combina las nuevas posibilidades de electrificación con un interior basado en el concepto de lujo escandinavo, con materiales de alta calidad, elementos decorativos de madera y una mayor presencia de luz natural.

Entre los elementos opcionales se encuentra el sistema de sonido prémium de Bowers & Wilkins, que busca ofrecer una experiencia de sonido envolvente dentro del habitáculo.

Al igual que el XC60, el XC90 incorpora ahora Google Gemini y seguirá recibiendo actualizaciones inalámbricas de software, de manera que sus funciones puedan evolucionar después de la entrega del vehículo.