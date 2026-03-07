Volvo refuerza su apuesta por la electrificación con el híbrido enchufable XC60, desde 66.450 euros

Volvo XC60 - VOLVO CARS

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Volvo avanza en su apuesta por la electrificación con la introducción de la tecnología híbrida enchufable en su modelo XC60, su SUV del segmento D que ofrece la posibilidad de realizar hasta 96 kilómetros de distancia en recorridos urbanos con la potencia de su batería eléctrica, y disponible desde 66.450 euros.

El Volvo XC60 se perfila como un vehículo destinado al segmento familiar, con la posibilidad de realizar grandes viajes por carretera y cubrir todos los traslados del día a día gracias a su oferta de motorización electrificada.

En concreto, este modelo de grandes dimensiones de Volvo cuenta con dos motores, uno eléctrico y otro térmico, que logran generar 335 caballos de potencia y 659 Nm de par motor. La parte eléctrica se alimenta de una batería de 14,7 kWh de capacidad.

Esta potencia le permite alcanzar una capacidad de aceleración de 0 a 100 kilómetros/hora en 5,7 segundos. La conducción con un solo pedal hace que tu conducción sea aún más suave al permitirte acelerar y reducir la velocidad usando solo el acelerador.

UN EXTERIOR DE DISEÑO PREMIUM

El esculpido exterior del XC60 transmite una sensación de movimiento, incluso cuando está aparcado. Sus dimensiones son 1,65 metros de alto, 1,99 metros de ancho, 4,7 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,865 metros.

En la parte delantera destacan los faros LED de serie, con el diseño del martillo de Thor ya incorporado, que permiten proyectar un amplio patrón de luz, al tiempo que cambian automáticamente entre las luces largas y cortas en el cruce con otros coches.

"El diseño exterior del Volvo XC60 destaca por sus líneas audaces y su apariencia imponente", destaca la firma sueca, que ha introducido también nuevos diseños de llantas, que van desde las 18 a las 22 pulgadas, según el acabado.

AMPLIO ESPACIO INTERIOR

Las grandes dimensiones del exterior se dejan notar en el interior, muy espacioso tanto en el área trasera como en lo que se refiere a la capacidad de maletero, que llega a los 598 litros (con posibilidad de crecer hasta los 1.528 litros cuando se doblan los asientos).

En la parte delantera, destacan los asientos calefactables y el volante de tres radios, envuelto en un material de primera calidad sin cuero o símil cuero de dos tonos si se elige tapicería de Símil cuero de Nappa Blond. A estos elementos se suma el techo panorámico con sombrilla eléctrica, para controlar la entrada de luz del exterior.

En cuanto al infoentretenimiento y el aspecto digital, el vehículo cuenta con dos pantallas, una en el asiento del conductor de 12,3 pulgadas y otra central de 11,2 pulgadas, en la que se pueden incorporar funciones de Android Auto y Apple CarPlay.

Finalmente, el Volvo XC60 cuenta con un gran despliegue de sistemas ADAS que contribuyen a la seguridad en la conducción, como el sistema Head Up Display, la cámara de 360º y sensores de aparcamiento laterales o avisos para mitigación de invasión del carril contrario, así como la función de dirección asistida adaptativa.