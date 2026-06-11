Wallbox recibe 10,5 millones del marco de créditos de combustibles limpios de Canadá

Archivo - Fachada de la sede de Wallbox - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Wallbox ha recibido 10,5 millones de euros a través del marco canadiense de créditos de combustibles limpios correspondientes al ejercicio 2025, informa en un comunicado este jueves.

Los fondos se han generado con la actividad de carga elegible realizada con cargadores conectados de corriente alterna de Wallbox instalados en Canadá y vinculados a la plataforma digital de la compañía.

La regulación canadiense estipula que las sesiones de carga que contribuyen a sustituir el uso de combustibles fósiles por electricidad pueden generar créditos vinculados a la reducción de emisiones asociadas al transporte.

La empresa ha explicado que estos fondos se reinvertirán en el país con incentivos e iniciativas para apoyar y acelerar la adopción del vehículo eléctrico.

El CEO de Wallbox, Enric Asunción, ha explicado que este hito es un ejemplo de cómo "contribuir tanto al crecimiento de la infraestructura como al avance de la movilidad eléctrica".