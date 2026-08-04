Yamaha duplica su beneficio en el primer semestre, hasta 626 millones de euros

Archivo - FILED - 30 August 2012, Berlin: The Logo of the Japanese company 'Yamaha' is seen at the trade show for consumer electronics and home appliances IFA. Photo: Robert Schlesinger/ZB/dpa - Robert Schlesinger/ZB/dpa - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Yamaha ha duplicado su beneficio neto atribuido en el primer semestre respecto al mismo periodo del año anterior, hasta lograr unas ganacias de 113.900 millones de yenes (626,8 millones de euros), según ha informado este martes.

La cifra de negocio de Yamaha ha aumentado un 17,2% interanual, hasta 1,49 billones de yenes (8.200,9 millones de euros). El aumento de las ventas, principalmente de motocicletas, condujo a mayores ingresos totales.

Por su parte, el beneficio operativo ha sido de 158.500 millones de yenes (872,4 millones de euros), un aumento del 88,6% frente a un año atrás. El impacto negativo de los aranceles y los costes han influido en el resultado operativo, pero ambos factores se han visto contrarrestados por el aumento de las ventas o los efectos favorables del tipo de cambio, entre otros.

"Yamaha ha registrado sus cifras más altas de la historia en términos de ingresos, ganancias y beneficio operativo para un período de seis meses, gracias, entre otros, a los esfuerzos por reducir gastos, al tipo de cambio favorable y las mayores ventas", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Yamaha, Motofumi Shitara.

En este contexto, la firma nipona también ha informado este martes que va a implementar "profundas" reformas estructurales en su negocio de vehículos todoterreno. Como parte de estas reformas, la compañía suspenderá la producción propia de vehículos recreativos todoterreno en Georgia (Estados Unidos) y adoptará un modelo de negocio colaborativo basado en el suministro de proveedores a través de empresas asociadas.

"A través de esto, Yamaha mantendrá su estrategia multiproducto para el mercado norteamericano mientras apunta a mayores ventas en toda su gama de productos", ha explicado la compañía, que prevé recuperar la rentabilidad de este segmento de cara a 2028, tras una mejora significativa en el año 2027.

Por esta reestructuración, la firma prevé costes por importe de 12.000 millones de yenes (66,0 millones de euros), ligados a la optimización de la fuerza laboral, con una reducción prevista de 200 empleos.

MEJORA PREVISIONES PARA 2026

Con respecto a la previsión de los resultados consolidados para el ejercicio completo de 2026, aunque habrá impactos por el aumento de los costes de las materias primas debido a la situación en Oriente Medio, Yamaha espera que los ingresos y los beneficios superen la previsión original.

Esta proyección se basa en el hecho de que se espera que el impacto de los aranceles adicionales de Estados Unidos para el año sea menor de lo previsto inicialmente, así como los efectos positivos que tendrán las medidas de reducción de costes.

En concreto, Yamaha prevé un beneficio neto de 170.000 millones de yenes (935,7 millones de euros), un 70% más de lo estimado con anterioridad, y unas ventas superiores a los 2,9 billones de yenes (15.961,6 millones de euros), un 7,4% mejor de lo esperado.